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Украину накроет нестабильная погода: где ждать дождей, а в каких регионах будет сухо и жарко
В Украине 22 июня будет достаточно нестабильная погода с осадками, шквалами и жарой.
В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Часть Украины ожидает сухая и жаркая погода.
Прогноз дали в Укргидрометцентре.
Без осадков останутся только юг и юго-восток страны.
Ветер будет преимущественно северо-западный, скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 14–19°, днем воздух прогреется до 26–31°. В восточных областях прохладнее: ночью 11-16 °, днем 23-28 °.
Как информирует синоптикиня Наталья Диденко, в большинстве областей Украины завтра, 22 июня, ожидается приемлемая температура воздуха. Речь идет о показателях в течение дня на уровне +25+29 градусов. Местами столбики термометров могут достигать +30 градусов.
«Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных областях, в Черкасской и Полтавской областях, вечером в Харьковской области. На остальной территории Украины без существенных осадков», — говорит она.
Подробнее о погоде в регионах — читайте в материале ТСН.ua.
Киевщина и Киев
В Киевской области на понедельник, 22 июня, также прогнозируют переменную облачность. Ночью будет сухо, а днем ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами.
Температура в Киевской области ночью 14–19°, днем 26–31°. В столице ночью 17-19 °, днем около 30 °.
Диденко добавляет, что в столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Но следует учитывать, что из-за жары даже небольшой дождь может мгновенно перейти в непродолжительный, впрочем, сильный ливень.
Львовщина
Во Львовской области ожидается переменная облачность с ухудшением погоды во второй половине дня.
По прогнозу синоптиков, осадков ночью не будет, однако после обеда пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман.
Ветер южный с переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Во второй половине дня местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит 12–17°, днем поднимется до 26–31° тепла.
Во Львове погодные условия будут подобными: ночью без существенных осадков, а днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза и возможный град. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью 12-14 °, днем 28-30 °.
Синоптики также объявили I уровень опасностей и (желтый) из-за грозов, града и шквалов, которые ожидаются во второй половине дня.
Днепропетровщина
В понедельник в Днепропетровской области ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер будет северо-западный, скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит 13–18°, днем поднимется до 27–32° тепла.
В Днепре ночью прогнозируют 16-18 °, а днем столбики термометров покажут 28-30 °.
Харьковщина
В Харьковской области 22 июня ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит 12-17 °, днем — 25-30 °.
В Харькове ночью будет сухо, а днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в городе ночью 14-16 °, днем — 27-29 °.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класс), ожидаемой 22 июня в лесах Харьковской области.
Юг и Одесщина
На побережье Одесской области ожидается спокойная и преимущественно удобная погода. В течение суток осадки не прогнозируются. Ветер северный, днем сменится юго-западный, 6–11 м/с.
Волнение моря будет лёгким, уровень морской безопасности — безопасен вдоль всего побережья.
Температура воздуха ночью будет 16–21°, днем поднимется до 25–30°. Температура морской воды — 20-21 °.
Синоптики оценивают погодные условия как безопасные (зеленый уровень).
В Одесской области и в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит 15-20 °, днем — 27-32 °. На автодорогах области видимость будет оставаться хорошей.
В Одессе также прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью. Ночью температура составит 18-20 °, днем — 27-29 °.
Температура морской воды — 20-21 °.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Так, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.
Ранее говорилось, что в Европе фиксируется мощная волна жары с температурами до +40°C, охватившая ряд стран континента. Климатологиня предупреждает, что подобные экстремальные явления погоды могут иметь последствия и для Украины, в частности в виде повышения температур и длительных периодов жары. Специалисты увязывают рост частоты и интенсивности тепловых волн с глобальными климатическими изменениями, которые делают такие явления новой нормой для Европы.