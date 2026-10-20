Украину накроет новая волна "бабиного лета", но синоптики забили тревогу из-за опасности: какие города "накроет" (карта)

Собака в осенней листве / © Pixabay

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В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, хотя в отдельных регионах возможны небольшие дожди и утренние туманы.

Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине в ближайшие дни

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду в Украине 21 октября. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. На западе и юге страны местами будет от +18 до +22 градусов выше нуля.

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«И такая жаркая погода продлится до субботы и воскресенья. Каких-либо серьезных дождей не ожидается, разве что периодически небольшие и очень локальные», — прогнозирует синоптик.

21 октября дожди пройдут в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, а также местами в восточных областях; кроме того, в нескольких регионах страны ожидаются туманы.

В Киеве завтра ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +14…+15 градусов выше нуля, осадков не предвидится.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, до конца октября в Украине сохранится тёплое и преимущественно сухое бабье лето с температурой на несколько градусов выше нормы, сообщает «Telegraf». По его словам, в третьей декаде будет преобладать восточный ветер и сухая погода. Небольшие дожди ожидаются только на западе 22–23 и 26–27 октября, а на Правобережье возможны туманы.

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По прогнозу метеоролога, до 25 октября дневная температура будет достигать +13…+20 градусов выше нуля, а ночью температура будет в пределах +6…+13 градусов тепла (только на западе 23 октября похолодает до +8…+13 градусов тепла).

Кибальчич предупреждает, что с 26 октября начнётся постепенное понижение температуры: ночные показатели опустятся до +1…+7 градусов тепла, а на севере возможны заморозки. Впрочем, днём будет по-прежнему умеренно тепло — от +11 до +16 градусов выше нуля, а в Крыму ожидается до +19 градусов выше нуля.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что до конца текущей недели поступление арктического холода будет заблокировано.

«Ветры будут по-прежнему приносить тёплый воздух, но уже со Средиземноморья и Балкан. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью 7–12º, днём 13–18º», — прогнозирует Постригань.

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Погода в Украине 21 октября

По данным Укргидрометцентра, 21 октября в Украине ожидается благоприятная и теплая погода. Мощный северо-восточный антициклон принесет повышение атмосферного давления, поэтому в большинстве регионов осадков не предвидится, лишь местами возможен небольшой дождь, за исключением запада и юго-запада.

Погода в Украине 21 октября / © Укргидрометцентр

Будет преобладать юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, а на западе — до 7–12 м/с. Благодаря теплой воздушной массе ночью столбики термометров покажут +6…+11 градусов тепла (в Карпатах ожидается около +0…+5 градусов тепла), а днём воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юге и в Закарпатье, где температура достигнет +20 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине: ночью и утром 21 октября в Прикарпатье, Закарпатье, в южных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость составит 200–500 м. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в движении транспорта», — отмечают метеорологи.

Синоптики предупреждают о тумане в ряде областей Украины 21 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 21 октября будет облачно с прояснениями. В Киеве осадков не ожидается, однако по области местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 21 октября погоду будет определять теплый сектор циклона над севером Италии. В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет дуть юго-восточный: ночью его скорость составит 5–10 м/с, днём ожидается скорость от 9 до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +19 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 21 октября будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами сильный дождь. Ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

В Днепре температура воздуха будет колебаться:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днём ожидается от +17 до +19 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 21 октября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, ночью и утром будет сохраняться туман.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 200–500 м.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 21 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов выше нуля.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине до конца недели.

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