Украину накроет новая волна холода: метеоролог назвала даты

Пришедшее в Украину потепление будет не долгим. Уже в начале февраля ожидается новая волна похолодания.

Об этом сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии «Погода в УНИАН».

«Предварительно, практически с 1 до 5 февраля морозы вернутся. Особенно — запад, север и центральные области — может быть, если во время прояснений местами 20 градусов мороза, а так -13…-18° (ночью — Ред)», — сказала эксперт.

Дневная температура составит от 8 до 14 градусов мороза.

«То есть такие морозы, как были у нас», — подчеркнула Голеня.

По словам метеоролога, в то же время на юге и востоке будет теплее. В этих областях ожидаются небольшие морозы. В частности, днем температура воздуха будет около нуля или совсем слабый минус.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань предупредил об изменении погоды от 26 января. Так, активные атлантические циклоны принесут потепление, которое будет сопровождаться опасными явлениями погоды: от мокрого снега до ледяного дождя. Снежный покров существенно уменьшится, местами сойдет полностью.

