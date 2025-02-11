Украину накроет новая волна похолодания: синоптик сообщила, когда будут снег и морозы

В Украине в ближайшее время будет держаться холодная погода. Более того — 15 февраля поступит атмосферный фронт со снегопадом. Морозы будут держаться, но, возможно, после 20 февраля произойдет некоторое изменение синоптических процессов.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в интервью "Главреду".

"Морозы в Украине будут точно продолжаться до конца этой недели, возможно они будут и в начале следующей недели. Сильных колебаний температуры не будет, но морозы останутся", — сообщила Птуха.

По ее словам, на территории страны сохраняется морозная погода. Она вызвана полем высокого давления, а также арктическим воздухом, поступающим с северо-востока. Поэтому в ближайшие несколько суток будет держаться морозная погода.

Ночью температура будет от -6° до -12° , а в Карпатах температура опустится до 15° мороза. Днем в большинстве областей температура воздуха также будет минусовой и составит от 0° до -6°. На западе и юге Украины будет теплее +4° до -2°.

"С 14-15 февраля будет проходить атмосферный фронт, через который в западных и северных областях днем может быть снег. Кроме того, 15 февраля снег можно будет увидеть в большинстве областей. Снегопад будет не слишком интенсивный, ведь ожидается достаточно сухая погода", - говорит синоптик.

Как сообщалось, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Причина в циклоне "Юлиан", который принесет кроме похолоданий, еще и снег.

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