Украину накроет новая волна похолодания: синоптики предупредили об арктическом вторжении и возвращении снега

Погода в Украине резко изменится в понедельник, 6 апреля

На выходных Украина оказалась под влиянием антициклона, который принес почти летнее тепло, хотя в отдельных регионах в воскресенье возможны дожди и туманы. Однако синоптики советуют не прятать тёплую одежду, ведь в страну движется сильное похолодание с ночными заморозками.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Вербное воскресенье: затишье перед бурей

На Вербное воскресенье, 5 апреля, в Украине еще сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+19 градусов, хотя атмосферное спокойствие будет нарушать порывистый северо-западный ветер. В то же время она предостерегла, что похолодание придет со вторника, а в середине следующей недели высока вероятность мокрого снега.

Эти данные подтвердили и в Украинском гидрометцентре. В воскресенье переменная облачность, без осадков, лишь на юго-востоке и востоке ночью пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +2...+7°, а днем воздух прогреется до +11...+16°, тогда как в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров взлетят до +19°.

Циклон «Rapunzel» и арктический холод

Погодная идиллия закончится уже в понедельник, 6 апреля. О резком изменении синоптических процессов предупредил Виталий Постригань. Хотя днем в понедельник еще будет тепло до +18…+20°, погожий антициклон уступит место активному северному циклону Rapunzel. Фронтальные разделы принесут кратковременные дожди с грозами и откроют путь вторжению полярного холода.

В период 7-9 апреля установится очень некомфортная погода с дождями и ночным мокрым снегом. Среднесуточная температура упадет до уровня середины марта: ночью ожидаются заморозки до 0...-5°, а днем столбики термометров покажут скромные +3...+8°. Синоптик отмечает, что это смертельная угроза для садов, ведь мороз ударит именно в период цветения абрикос.

Официальное предупреждение: сильные заморозки по всей стране

Из-за быстрого похолодания Укргидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности сразу в нескольких регионах. Ночью 6 апреля в восточных регионах, а также в Сумской и Полтавской областях, на поверхности почвы ожидаются сильные заморозки от 0 до 3 градусов.

Уже на следующее время ледяное дыхание Арктики продвинется дальше. Как отметили метеорологи, ночью 7 апреля заморозки на почве (0-3°) скуют западные, северные, а также Винницкую и Черкасскую области.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области 5 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Специалисты прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет +2…+7°, днем +11…+16°. Непосредственно в Киеве ночью будет +5...+7°, а днем комфортные +13...+15°.

Однако тепло задержится ненадолго. Уже ночью 7 апреля по территории Киевщины ожидаются опасные метеорологические явления - на поверхности почвы ударят заморозки 0-3°, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Погода во Львове

Львовщина 5 апреля встретит облачную с прояснениями погоду и без существенных осадков. Местный гидрометцентр сообщает о слабом тумане ночью и утром. Ветер будет менять направление с западного на юго-западное и будет достаточно резким — от 9 до 14 м/с.

Температурные показатели в регионе будут по-настоящему весенними. По области ночью прогнозируют +1…+6°, днем воздух прогреется до +15…+20°. В самом городе Льва ночью столбики термометров покажут +2…+4°, а днем жителей порадуют пожилые +18…+20°.

Погода в Одессе

В Одесской области воскресенье пройдет под знаком переменной облачности и отсутствия осадков. Одесские синоптики информируют , что видимость на автодорогах региона будет хорошей, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Температурный фон на юге остается высоким. По области ночью ожидается +3…+8°, днем воздух прогреется до +16…+21°. Непосредственно в Одессе ночью температура не опустится ниже +6…+8°, а днем будет приятная +16…+18°.

Погода в Харькове

Харьковщина 5 апреля будет находиться в зоне переменной облачности без осадков, со слабым утренним туманом. Метеорологи региона опубликовали прогноз, согласно которому по области ночью будет +4…+9°, днем +12…+17°. В самом Харькове ночью +6…+8°, днем +15…+17°.

Однако уже 6 апреля погодные условия стремительно ухудшатся: днем местами пойдет дождь, а порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночная температура упадет до +1...+6°, на почве возможны заморозки 0-3°. 7 апреля дожди усилятся, а днем столбики термометров не поднимутся выше +8…+13°.

Погода в Днепре

В Днепре и по области 5 апреля ожидается переменная облачность. По данным местных экспертов, предоставленных на своей странице, ночью в городе и местами в регионе возможен небольшой дождь, однако днем осадков не предполагается. Ветер северо-западный, умеренный, 7-12 м/с.

Ночные температуры по области будут держаться в пределах +2…+7°, днем столбики термометров покажут +12…+17°. В городе Днепр ночью ожидается +5...+7°, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+16°.

Напомним, ученые предупреждают, даже если человечеству удастся удержать глобальное потепление на умеренном уровне, планету все равно могут накрыть экстремальные засухи , разрушительные наводнения и масштабные лесные пожары.