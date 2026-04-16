Украину накроет новая волна заморозков и прохлады: синоптик назвал дату еще одного удара стихии
Весна 2026 года готовит температурные качели: от приятных +20 в Харьковской области до лавинной опасности 3-го уровня в Закарпатье.
Украину всколыхнула очередная волна погодных «страшилок». После прогнозов о небывалых морозах телеграмм-каналы начали распространять информацию о летней жаре до +45 градусов и катастрофической засухе. Однако специалисты призывают не паниковать и включать критическое мышление.
ТСН.ua собрал подробный прогноз по регионам.
По словам синоптика Виталия Постриганя, сообщения о невероятной жаре, которыми изобилуют мессенджеры, не имеют под собой научной основы. Ссылки на мифических «лжепророков» и провокаторов только создают лишний хайп в сети.
«Телеграмм-пугалки о +40 и даже +45 в сочетании с жесткой засухой — не просто преждевременно, вот это полная чушь. Научно обоснованных и методически обеспеченных прогнозов на лето еще нет. Сезонные прогнозы ориентируют на тенденции и вероятности», — подчеркнул Постригань.
В то же время климатический анализ за последние 30 лет подтверждает, что лето в Украине, в частности Черкасской области, стало на 1,5° теплее. Количество аномально жарких дней (выше +30°) увеличилось почти вдвое — с 11 до 21. Однако синоптик подчеркивает: летом будет лето, и жара вместе с грозами и градом является нормальной ситуацией, а не аномалией.
Синоптик утверждает, что вместо ожидаемой жары середина весны готовит украинцам неустойчивую погоду. Синоптическую ситуацию определяют циклоны. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, циклонические вихри над Беларусью и Турцией принесут в большинство регионов кратковременные дожди, местами с грозами.
Ночная температура будет держаться в пределах 3–8° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12–17°. Тем, кто планирует выходные на природе, следует учесть эти погодные изменения.
Существенное изменение погоды произойдет в воскресенье, 19 апреля. Именно в Ведущее воскресенье в Украину начнет поступать сухой арктический воздух, сопровождающийся усиленным ветром.
«В ведущее воскресенье, 19 апреля, начнется волна стужи, относительной. С усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов. Местами выпадает небольшой дождь», — отметил синоптик.
Самый неприятный сюрприз погода готовит к началу новой рабочей недели. По предварительным расчетам специалистов, адвекция холода будет только усиливаться. Это может привести к опасным метеорологическим явлениям, угрожающим будущему урожаю.
«В начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура ночью 2-7 тепла, на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0-3 °, днем всего 9-14 тепла „, — предупредил Постригань.
Киев и область: осадки под контролем
По информации Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 17 апреля, в Киевской области будет царить атмосферный фронт.
Ночь и утро: облачно с прояснениями, дождь. Температура по области 3-8 °, в Киеве 6-8 °.
День: без осадков. Температура в области 11-16 °, в столице 14-16 °. Ветер северо-западный, до 10 м/с.
Западная Украина и Карпаты: лавинная опасность
Львовский региональный центр гидрометеорологии сообщает, что погоду в регионе будет определять тыловая часть циклона над Валдайской возвышенностью.
Львов: 17 апреля ночью без осадков, днем — кратковременный дождь. Температура ночью 4–6°, днем 14–16°.
Закарпатье: на высокогорье восточной части области (16–17 апреля) объявлена значительная снеголавинная опасность — 3 уровень. Причиной стали оттепель и выпадение осадков.
Юг и Одесская область: туман и морской бриз
Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупреждает водителей Одесской области об опасности на дорогах.
Одесса: 17 апреля переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем 14–16°С.
Область: ночью и утром местами туман (видимость 200-500 м), местами небольшой дождь. Дневная температура — до приятных 19° тепла.
Днепропетровская область: заморозки на почве
По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, жителей области ждет коварная ночь.
17 апреля переменная облачность, без существенных осадков. Ночью по области всего +2.7 °, но местами на поверхности грунта заморозки 0-2 °. Днем воздух прогреется до 14–19°.
Харьковская область: штормовой ветер и грозы
Наиболее динамичная ситуация в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
17 апреля: днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с. Температура днем до 20°С.
18-19 апреля: облачно, дождь, похолодание до 9–14° днем.
20 апреля: на поверхности грунта заморозки 0–3°.
21 апреля: очередная волна дождей и падение дневной температуры до рекордных 5–10° тепла.
Синоптики призывают украинцев планировать выходные на открытом воздухе с учетом того, что на Ведущее воскресенье с севера поступит волна арктического воздуха, которая принесет похолодание по всей территории страны.