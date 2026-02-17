Украину накроет новый циклон: какие регионы попадут под удар

Снег / © Associated Press

В Украину снова заходит южный циклон. 18 февраля большинство регионов накроют осадки, гололедица и порывистый ветер. В то же время устойчивое потепление ожидается только в конце недели

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

«На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18-го февраля он зацепит, но, надеюсь, не слишком сильными осадками. Хотя снег, гололедица и порывистый ветер завтра здесь ожидаются», — рассказала синоптик.

Наиболее сложными будут погодные условия в центральных регионах. Там прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед и сильный северо-восточный ветер. Восток Украины также окажется под влиянием непогоды, хотя там будут преобладать дожди.

В южных областях ожидаются дожди, в Одесской области — с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и сильных осадках.

Температура воздуха ближайшей ночью составит -5…-9 градусов, в северных областях похолодает до -10…-15. Днем 18 февраля прогнозируют -2…-7 градусов, на юге, юго-востоке и Закарпатье — 0…+3, в Крыму — +5…+10 градусов.

В ближайшие дни сохранятся колебания слабых и умеренных морозов. В то же время более устойчивое потепление с оттепелью ожидается с 22-23 февраля.

Погода в Киеве

В столице снег ожидается ближе к вечеру 18 февраля. На дорогах возможна гололедица. Ближайшей ночью температура снизится до -12 °C, днем прогнозируют около -8 °C.

Последствия непогоды в Украине

Напомним, из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега в нескольких регионах Украины зафиксированы масштабные подтопления. Больше всего пострадали Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская и Одесская области. Вода залила дворы, подвалы, дороги и местами жилые дома.

На Полтавщине из-за сочетания дождя и талого снега вода не впитывается в промерзшую почву, что привело к подтоплению частных домовладений. В Кировоградской области в 25 громадах затопило домохозяйства, а в Кропивницком вода добралась до приюта для животных, где находятся почти 200 собак.

На Харьковщине подтопления зафиксированы в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах — в частности в Изюме, Барвенково, Южном, а также в ряде поселков. В Одесской области пострадали десятки населенных пунктов в Раздельнянском и Березовском районах, подтоплено более полутора сотен домов.