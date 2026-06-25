Украину накроет опасное явление: какие области оказались под угрозой

Жара / © ТСН.ua

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В большинстве областей Украины 26-28 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики предупреждают о жаре — какой будет погода

По информации Укргидроцентра, под угрозой оказалась почти вся территория страны, кроме Волынской, Закарпатской, Луганской, Донецкой и частей Сумской и Харьковской областей.

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В красной зоне высокого риска находятся центральные, южные, северные и большинство западных регионов Украины.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. / © Укргидрометцентр

Спасатели и синоптики напоминают, что при таких условиях значительно возрастает риск возникновения масштабных возгораний в лесах, торфяниках и открытых территориях от наименьшей искры.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в Украине с пятницы усиливается потепление, которое уже в выходные перерастет в сильную жару до +37 °C. Синоптики прогнозируют сухую погоду и стремительный рост температур. Первыми волну жары ощутят западные регионы.

А в четверг, 25 июня, в Украине ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода. В большинстве областей будет сухо и комфортно: ночью +12…+20 °C, днем +24…+29 °C, а на юге и западе — до +32 °C.

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