Украину накроет опасный удар непогоды: синоптики предупредили, где и когда "разгуляется" стихия

Весенняя жара, царившая в Украине в последние дни, официально берет паузу. Уже в эти выходные, 9–10 мая, синоптическая ситуация существенно изменится под влиянием атмосферных фронтов и активных циклонов из Атлантики. Украинцев ожидают дожди, грозы и ночные заморозки.

По прогнозам синоптикини Наталии Диденко, выходными в Украине ожидается ощутимое понижение температуры. Дневные показатели в большинстве регионов будут колебаться в пределах +12…+18 градусов.

«Кому мешала жара — выходными в Украине похолодает. Только в восточной части и на юго-востоке еще будет теплая, даже очень теплая погода, +20…+26 градусов», — отметила Диденко.

Через территорию страны 9–10 мая будут проходить атмосферные фронты, что приведет к кратковременным дождям и грозам. В воскресенье западные области станут исключением — там осадки прекратятся, однако на смену им придет другая опасность.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань объясняет, что изменение погоды обусловлено активностью атлантических циклонов, затягивающих в Украину арктический воздух.

«Активные атлантические циклоны затягивают арктический воздух и запускают образование новых вихрей над южными морями. Уже завтра один из них доберется до Черкасской области хорошо насыщенными влажной атмосферными фронтами», — сообщил метеоролог.

По словам Постриганя, дождливый сценарий может сохраниться и на следующей неделе. Однако он отмечает важность таких осадков: «Для мая дожди — это естественная инвестиция в лето: чем лучше запас влаги весной, тем легче природа переносит жару в июне-июле».

Прогноз по регионам на 10 мая

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, 10 мая в Украине будет облачно с прояснениями.

Киев и область: В столице ожидается значительное похолодание. В воскресенье пройдет дождь, а температура упадет до +13…+15 градусов.

Львов и область: Львовский региональный центр гидрометеорологии объявил первый уровень опасности (желтый). Ночью 10–11 мая на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0…–2 градуса. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Харьков и область: Здесь задержится тепло. 10 мая днем до +24…+27 градусов, без осадков. Однако уже 11 мая прогнозируют дожди и понижение температуры до +13…+18 градусов.

Одесса и область: Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о туманах с видимостью 200–500 метров и умеренных дождях. Температура днем составит +14…+19 градусов, вода в море прогрета до +11…+12 градусов.

Днепр и область: Регион окажется в зоне грозовой активности. Днем будет идти дождь с грозой, температура воздуха будет +22…+27 градусов.

Кроме погодных качелей, Укргидрометцентр отмечает высокий уровень пожарной опасности. 10–11 мая в Одесской и Николаевской областях, а с 11 мая в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики советуют украинцам держать зонтики наготове и одеваться теплее, особенно жителям центральных и северных областей, где похолодание будет наиболее ощутимым.

