Украину накроет похолодание до +9 градусов, а за ним — новая волна жары: синоптики назвали даты и "красные" города

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Масштабный антициклон окутал солнечной погодой почти всю Европу, подминая под свое влияние и территорию Украины. Поэтому 14 августа во всех регионах страны будет держаться ясный и сухой день без осадков. В метеопрогнозах нет и намека на туманы — разве что над водоемами утром поднимется легкая дымка.

Подробный прогноз погоды в Украине на 14 августа подготовили Укргидрометцентр и Наталья Диденко.

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Какая будет погода 14 августа в Украине: прогноз Укргидрометцентра

Благодаря антициклону, сместившемуся из Западной Европы, 14 августа в Украине будет содержаться сухая и малооблачная погода. Атмосферное давление будет расти, а в результате северных воздушных потоков и прозрачного неба ожидаются заметные температурные контрасты между днем и ночью.

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Ночью воздух будет быстро становиться холодным. Высокие отметки термометров зафиксируют на юге и Закарпатье.

В целом, по стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабым, северным — 3-8 м/с. На большинстве территории Украины ночью температура опустится до +8…+13 °C, а днем воздух прогреется до +21…+26 °C.

На Закарпатье дневной максимум установится на уровне +32 °C.

На юге страны ночью ожидается +11…+16 °C, днем столбики термометров покажут +24…+29 °C.

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Погода 14 августа: прогноз Наталки Диденко

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, антициклон — это масштабная область высокого атмосферного давления, когда дожди имеют меньше всего шансов. Температуры воздуха приятно порадуют: днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 °C, а в Закарпатье воздух разогреется до +28…+31 °C.

Но ночь уже принесет ощутимое дыхание осени.

«А ночью даже уже вытаскивайте пледы или одеяло, минимально +12 +17, а на севере и западе кое-где — страшно сказать — +9 +11 градусов!».

Жителям Киева 14 августа тоже стоит ожидать идеальной летней погоды — без осадков, с высоким прозрачным небом и беззаботными +24 °C днем.

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Но затишье будет временным, потому что уже в это воскресенье и в понедельник жара вернется. Столбики термометров перевалят при +30 °C.

Пожарная опасность 14 августа

В большинстве регионов Украины в ближайшие дни будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предостерегают: сухая погода значительно повышает угрозу возгораний.

12–14 августа самый высокий уровень угрозы объявлен по всей стране. Относительно безопасной ситуация будет оставаться только в Винницкой, Киевской и большинстве западных областей.

15 августа зона чрезвычайного риска расширится. Исключение будут составлять только четыре региона — Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая и Киевская области.

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и воздерживайтесь от разведения костра.

Погода в Киеве 14 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что 14 августа погода в Киеве будет комфортной и солнечной без осадков. Возможна небольшая облачность.

Ветер ожидается северный, умеренный и слабый — 3–8 м/с, поэтому он прибавит свежести.

В Киеве ночь будет слегка прохладной — в пределах +11…+13 °C, а вот днем киевляне смогут насладиться летними температурами — от +23 °C до +25 °C.

В Киевской области ночью будет до +8…+13 °C, но днем столбики термометров уверенно поднимутся до +21…+26 °C.

Погода Львов 14 августа

В Львовском гидрометеорологическом центре сообщили, что погоду 14 числа будет диктовать антициклон, центр которого расположился над соседней Польшей. Благодаря этому в регионе сохранится погожий и спокойный день — ожидается переменная облачность, а дожди синоптики не прогнозируют.

Впрочем, водителям и пешеходам стоит быть повнимательнее утром: в ночные и утренние часы область окутает слабый туман. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с.

Во Львове ночью будет прохладно — столбики термометров опустятся до +7…+9 °C, а днем горожанам стоит ожидать +25…+27 °C. Во Львовской области ночью ожидается ощутимая прохлада — от +6 до +11 °C. Зато днем солнце прогреет воздух до +24…+29°C.

Погода в Днепре 14 августа

В гидрометеорологическом центре Днепропетровской и Донецкой областей пишут, что 14 августа стоит ждать спокойной летней погоды. На небе ожидается переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет умеренным — 5-10 м/с.

В Днепре ночь будет относительно прохладной — столбики термометров покажут +12…+14 °C, а днем в городе ожидают +22…+24 °C.

В области будет даже теплее, ведь ночью температура снизится до +9…+14 °C, а днем солнце прогреет воздух до комфортных +21…+26 °C.

Какая будет погода в Харькове 14 августа

В четверг, 14 августа, в Харьковской области сохранится сухая и умеренно теплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, но осадков в регионе не будет. Дыхание прохлады обеспечит северо-западный ветер, который будет ощутимым — его скорость будет достигать 7–12 м/с.

В Харькове ночью будут бодрые +9…+11 °C, а днем горожанам стоит ожидать +22…+24 °C. В Харьковской области ожидается +8…+13°C ночью и +21…+26°C днем.

Об этом сообщили в гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Какой будет погода в Одессе 14 августа: температура воды

В гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей сообщают, что 14 августа в Одесской области сохранится погожий и теплый летний день. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

В Одессе ночь будет теплой — в пределах +17…+19 °C, а днем в городе ожидается от +25 °C до +27 °C.

В Одесской области ночью ожидается +14…+19 °C, местами возможны +11 °C. Днем солнце разогреет воздух до +25…+30°C.

Температура моря у побережья остается идеальной для купания — +22…+23 °C.

Прогноз на зиму в Украине

Напомним, погода в Украине зимой может развиваться по двум основным сценариям, в зависимости от преобладания атлантических циклонов или стойких антициклонов над Европой.

По первому сценарию может сформироваться мощный антициклон, который заблокирует влажные воздушные массы из Атлантики. Это чревато неделями сухой морозной погоды без осадков, что из-за отсутствия снега может привести к сильному промерзанию почвы и создать риски для озимых культур.

Второй сценарий — активность атлантических циклонов, которые принесут относительно теплую, влажную и ветреную зиму. В таких условиях ожидаются частые оттепели, температурные колебания около нуля и чередование снегопадов с дождями. Окончательное течение зимы зависит от расположения и устойчивости атмосферных центров.

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