Украину накроет похолодание и зальет дождями: прогноз на 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Украине ожидаются облачные осадки, а также умеренные и значительные осадки.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Днем в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

«В Украине, по крайней мере, умеренные дожди, ночью в Одесской области, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях значительные дожди, иногда грозы», — говорится в сообщении.

Температура в западных областях днем ожидается в пределах +11…16°С, немного теплее будет на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать +16…21°С.

В Киеве облачно, умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В столице будет сегодня +11…13°С. Температура по Киевской области днем +11…16°С.

