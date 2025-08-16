- Дата публикации
Украина
665
1 мин
Украину накроет похолодание: как изменится погода на следующей неделе
После продолжительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в ряде регионов снизится.
В начале следующей недели в Украине ожидается изменение погодных условий из-за приближающегося холодного атмосферного фронта из Западной Европы. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра и грозы.
Об этом сообщила синоптик «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха, пишет ICTV.
По ее данным, антициклон постепенно теряет свои позиции.
16 августа днем фронт заденет Волынь, а 17 августа западные области.
18 августа он распространится на большинство регионов, кроме юга и юго-востока страны.
«Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы», — добавила она.
Ранее сообщалось, что суббота порадует украинцев теплом, а в некоторых регионах даже жарой, поскольку температура воздуха будет колебаться от +25 до +32 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье, где ожидается от +25 до +32 градусов.
В воскресенье, по данным синоптиков, на западе и севере страны температура воздуха снизится до +22+26, что обусловлено прохождением атмосферного фронта.