Украину накроет похолодание: как изменится погода на следующей неделе

Выходные в Украине будут комфортными / © Pixabay

В начале следующей недели в Украине ожидается изменение погодных условий из-за приближающегося холодного атмосферного фронта из Западной Европы. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра и грозы.

Об этом сообщила синоптик «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха, пишет ICTV.

По ее данным, антициклон постепенно теряет свои позиции.

16 августа днем фронт заденет Волынь, а 17 августа западные области.

18 августа он распространится на большинство регионов, кроме юга и юго-востока страны.

«Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что суббота порадует украинцев теплом, а в некоторых регионах даже жарой, поскольку температура воздуха будет колебаться от +25 до +32 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье, где ожидается от +25 до +32 градусов.

В воскресенье, по данным синоптиков, на западе и севере страны температура воздуха снизится до +22+26, что обусловлено прохождением атмосферного фронта.