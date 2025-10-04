Украину накроет похолодание с дождями: когда и где изменится погода 5 октября

Погода испортится / © unsplash.com

В воскресенье, 5 октября, днем в восточных областях Украины местами значительные дожди. Только в большинстве южных областей днем без существенных осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке страны до 18°. В западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь, температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве — дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10 ° тепла, днем 13-15 °.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на выходных температура повысится еще на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс.