- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 2 мин
Украину накроет резкое похолодание: сильный ливень и шторм ударят по стране — синоптик назвала дату
В западных, северных областях и большинстве центральных регионов в понедельник температура снизится до +15 градусов тепла.
В понедельник, 21 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди, резкое похолодание и шквалы.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода в Украине в начале недели
По ее прогнозу, дожди ожидаются в большинстве областей — от умеренных до сильных. Ветер сменит направление с юго-западного на западное и северо-западное и местами будет сильным.
На востоке и юге страны осадки в основном будут небольшими, хотя иногда могут усиливаться до умеренных.
В западных, северных областях и большинстве центральных регионов в понедельник температура снизится до +15…+18°. В то же время, на юге, востоке, а также на Полтавщине и Днепропетровщине еще сохранится тепло — +20…+27°.
Однако уже во вторник, 22 сентября, похолодание распространится и на эти регионы.
Какая будет погода в Киеве
В столице теплое и солнечное воскресенье сменится холодной дождливой погодой. В Киеве ожидается порывистый северо-западный ветер, температура воздуха опустится до +15°. В дождь местами может быть сильным.
Во вторник осадки ослабеют, однако уже в среду, 23 сентября, в Киеве и других регионах Украины снова ожидаются сильные дожди.
Когда вернется тепло
По прогнозу синоптикини, прохладная погода будет содержаться в течение следующей недели.
В то же время ближе к следующим выходным, ориентировочно от 26 сентября, в Украине снова ожидается потепление.
Напомним, 20 сентября Украину прогреет до +29 градусов. Преимущественно без осадков и тепло. Ночью и утром на правобережье местами возможен туман.