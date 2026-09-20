Погода в Украине

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В понедельник, 21 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди, резкое похолодание и шквалы.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Какая будет погода в Украине в начале недели

По ее прогнозу, дожди ожидаются в большинстве областей — от умеренных до сильных. Ветер сменит направление с юго-западного на западное и северо-западное и местами будет сильным.

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На востоке и юге страны осадки в основном будут небольшими, хотя иногда могут усиливаться до умеренных.

В западных, северных областях и большинстве центральных регионов в понедельник температура снизится до +15…+18°. В то же время, на юге, востоке, а также на Полтавщине и Днепропетровщине еще сохранится тепло — +20…+27°.

Однако уже во вторник, 22 сентября, похолодание распространится и на эти регионы.

Какая будет погода в Киеве

В столице теплое и солнечное воскресенье сменится холодной дождливой погодой. В Киеве ожидается порывистый северо-западный ветер, температура воздуха опустится до +15°. В дождь местами может быть сильным.

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Во вторник осадки ослабеют, однако уже в среду, 23 сентября, в Киеве и других регионах Украины снова ожидаются сильные дожди.

Когда вернется тепло

По прогнозу синоптикини, прохладная погода будет содержаться в течение следующей недели.

В то же время ближе к следующим выходным, ориентировочно от 26 сентября, в Украине снова ожидается потепление.

Напомним, 20 сентября Украину прогреет до +29 градусов. Преимущественно без осадков и тепло. Ночью и утром на правобережье местами возможен туман.

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