Украину накроет шквальный циклон: синоптики назвали регионы, где будет опасно

Синоптики дали прогноз на вторник, 12 мая / © Pixabay

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой из-за влияния циклонов, которые принесут дожди, грозы и сильный ветер. Хотя температура воздуха будет оставаться относительно высокой, атмосферные фронты вызовут похолодание и штормовые порывы во многих регионах.

Погода в Украине

Глава Черкасского центра по гидрометеорологии Виталий Постригань отмечает, что фронтальная система отошла на Левобережье, поэтому погода ненадолго стабилизируется. По его словам, до конца недели в атмосфере будет доминировать циклоническая деятельность, поэтому погода останется неустойчивой.

«Воздушная масса над регионом остается относительно теплой и влажной, но из-за облачности, дождей и гроз этот потенциал тепла почти не будет ощущаться. Температура ночью 8.13º, днем 14.19º», — прогнозирует синоптик.

Постригань отмечает, что в 13-14 мая следует ждать обильных дождей.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует 12 мая, ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных областях дожди. Синоптик отмечает, днем местами возможны грозы, град и шквальный ветер до 15 — 20 м/с.

По словам Кибальчича, в восточной части во вторник будет без существенных осадков. Ветер будет дуть южный с переходом днем на западный со скоростью 7 — 12 м/с, при грозах порывистый.

«Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днем +17…+24 °С, на крайнем западе +10…+15 °С», — прогнозирует синоптик.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщает, что 12 мая в Украине будет теплая погода, а температура воздуха составит от +20 до +24 градусов тепла, однако в большинстве областей страны пройдут дожди.

В то же время она предупреждает, что послезавтра, 13 мая, станет прохладнее — столбики термометров опустятся до отметок +11…+14 градусов тепла.

«12-го мая дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской, а также местами в Харьковской и Луганской областях», — отмечает Диденко.

Температура воздуха в течение вторника составит +19…+23 градусов, прохладнее будет на Закарпатье — там ожидается от +13 до +17 градусов тепла.

«Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе — северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы, осторожно! В восточных областях ветер будет не сильный, умеренный», — прогнозирует синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +8 до +13°; днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. На крайнем западе страны столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла.

Погода в Украине 12 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждаюто значительных дождях, грозах и сильном ветре, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

«12 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 12 мая будет облачнос прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны дожди с грозами.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать вди +10 до +12 градусов тепла. Днем в столице будет от +20 до +22 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о грозах, местами шквалы до 15-20 м/с. В области объявлен І уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на Киевщине 12 мая / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На ближайшие дни синоптики прогнозируют жителям Львовщины изменение погодных условий. Во вторник, 12 мая, в области и областном центре объявлен первый уровень опасности из-за активного атмосферного фронта.

В течение 12 мая погода будет оставаться сложной: облачно, временами дожди и грозы, днем местами град. Ветер изменит направление с южного на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с, однако во время порывов она будет достигать 17-22 м/с.

Предупреждение об опасности на Львовщине 12 мая / © Укргидрометцентр

Температурные показатели во вторник будут колебаться в пределах от +10 до +15 тепла ночью и от +14 до +19 тепла днем.

Ситуация стабилизируется во второй половине недели. Ожидается спокойная погода без осадков. Ночная температура несколько снизится — до отметки +10, однако днем воздух прогреется до комфортных +22 градусов тепла.

Погода во Львовской области 11-16 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

С 12 по 15 мая, погоду в Одесской области будут определять циклоны, что обусловит преимущественно облачную и дождливую погоду.

Погода в Одесской области 11-15 мая / © Укргидрометцентр

Во вторник, 12 мая, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение (І, желтый уровень опасности) из-за гроз, которые ожидаются днем. Ночью и утром возможен туман, что ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров. Ветер будет преобладать южный со скоростью 9-14 м/с.

В Одессе ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов тепла.

В области столбики термометров будут показывать от +8 до +13 градусов тепла ночью, днем — от +15 до +20 градусов тепла.

Температура морской воды будет колебаться в пределах 11-15°. 12 и 13 мая погода будет сопровождаться порывистым ветром, а дожди в отдельных районах могут переходить в грозы.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 мая будет пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +7… до +12 градусов тепла;

днем ожидается от +19. до +24 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха составит:

ночью от +9… до +11 градусов выше нуля;

днем ожидается от +20… до +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 12 будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. Днем синоптики существенных осадков не предвидят.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Погода в Черкассах

Перемещение влажных и прохладных воздушных масс из Северной Атлантики на теплый Европейский континент способствует формированию циклонов над Балканами и Средиземноморьем, сообщают в Черкасском гидрометцентре. Во вторник, 12 мая, Черкасская область будет находиться под влиянием теплого сектора этой циклонической системы.

Нос пройдет без существенных изменений с температурой в пределах +8…+10 градусов тепла, однако днем воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Днем южные ветры будут способствовать развитию грозовых очагов с кратковременными дождями. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки, которые охватят большую часть региона, ожидаются в середине этой рабочей недели.

