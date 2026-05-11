- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 6 мин
Украину накроет шквальный циклон: синоптики назвали регионы, где будет опасно
Украину накрывает активный циклон, который принесет с собой грозовые дожди, град и порывистый ветер. Синоптики предупредили о резком изменении температурного режима уже в ближайшее время.
В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой из-за влияния циклонов, которые принесут дожди, грозы и сильный ветер. Хотя температура воздуха будет оставаться относительно высокой, атмосферные фронты вызовут похолодание и штормовые порывы во многих регионах.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Глава Черкасского центра по гидрометеорологии Виталий Постригань отмечает, что фронтальная система отошла на Левобережье, поэтому погода ненадолго стабилизируется. По его словам, до конца недели в атмосфере будет доминировать циклоническая деятельность, поэтому погода останется неустойчивой.
«Воздушная масса над регионом остается относительно теплой и влажной, но из-за облачности, дождей и гроз этот потенциал тепла почти не будет ощущаться. Температура ночью 8.13º, днем 14.19º», — прогнозирует синоптик.
Постригань отмечает, что в 13-14 мая следует ждать обильных дождей.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует 12 мая, ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных областях дожди. Синоптик отмечает, днем местами возможны грозы, град и шквальный ветер до 15 — 20 м/с.
По словам Кибальчича, в восточной части во вторник будет без существенных осадков. Ветер будет дуть южный с переходом днем на западный со скоростью 7 — 12 м/с, при грозах порывистый.
«Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днем +17…+24 °С, на крайнем западе +10…+15 °С», — прогнозирует синоптик.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщает, что 12 мая в Украине будет теплая погода, а температура воздуха составит от +20 до +24 градусов тепла, однако в большинстве областей страны пройдут дожди.
В то же время она предупреждает, что послезавтра, 13 мая, станет прохладнее — столбики термометров опустятся до отметок +11…+14 градусов тепла.
«12-го мая дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской, а также местами в Харьковской и Луганской областях», — отмечает Диденко.
Температура воздуха в течение вторника составит +19…+23 градусов, прохладнее будет на Закарпатье — там ожидается от +13 до +17 градусов тепла.
«Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе — северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы, осторожно! В восточных областях ветер будет не сильный, умеренный», — прогнозирует синоптик.
По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не предвидится.
Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +8 до +13°; днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. На крайнем западе страны столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждаюто значительных дождях, грозах и сильном ветре, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.
«12 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
На Киевщине 12 мая будет облачнос прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны дожди с грозами.
Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать вди +10 до +12 градусов тепла. Днем в столице будет от +20 до +22 градусов выше нуля.
В то же время синоптики предупреждают о грозах, местами шквалы до 15-20 м/с. В области объявлен І уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.
Погода во Львове
На ближайшие дни синоптики прогнозируют жителям Львовщины изменение погодных условий. Во вторник, 12 мая, в области и областном центре объявлен первый уровень опасности из-за активного атмосферного фронта.
В течение 12 мая погода будет оставаться сложной: облачно, временами дожди и грозы, днем местами град. Ветер изменит направление с южного на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с, однако во время порывов она будет достигать 17-22 м/с.
Температурные показатели во вторник будут колебаться в пределах от +10 до +15 тепла ночью и от +14 до +19 тепла днем.
Ситуация стабилизируется во второй половине недели. Ожидается спокойная погода без осадков. Ночная температура несколько снизится — до отметки +10, однако днем воздух прогреется до комфортных +22 градусов тепла.
Погода в Одессе
С 12 по 15 мая, погоду в Одесской области будут определять циклоны, что обусловит преимущественно облачную и дождливую погоду.
Во вторник, 12 мая, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение (І, желтый уровень опасности) из-за гроз, которые ожидаются днем. Ночью и утром возможен туман, что ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров. Ветер будет преобладать южный со скоростью 9-14 м/с.
В Одессе ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов тепла.
В области столбики термометров будут показывать от +8 до +13 градусов тепла ночью, днем — от +15 до +20 градусов тепла.
Температура морской воды будет колебаться в пределах 11-15°. 12 и 13 мая погода будет сопровождаться порывистым ветром, а дожди в отдельных районах могут переходить в грозы.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 12 мая будет пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться:
ночью от +7… до +12 градусов тепла;
днем ожидается от +19. до +24 градусов тепла.
В городе Днепр температура воздуха составит:
ночью от +9… до +11 градусов выше нуля;
днем ожидается от +20… до +22 градусов тепла.
Погода в Харькове
На Харьковщине 12 будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. Днем синоптики существенных осадков не предвидят.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.
В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.
Погода в Черкассах
Перемещение влажных и прохладных воздушных масс из Северной Атлантики на теплый Европейский континент способствует формированию циклонов над Балканами и Средиземноморьем, сообщают в Черкасском гидрометцентре. Во вторник, 12 мая, Черкасская область будет находиться под влиянием теплого сектора этой циклонической системы.
Нос пройдет без существенных изменений с температурой в пределах +8…+10 градусов тепла, однако днем воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.
Днем южные ветры будут способствовать развитию грозовых очагов с кратковременными дождями. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки, которые охватят большую часть региона, ожидаются в середине этой рабочей недели.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.
Читайте также:
Месяц шансов и решений: прогноз по оракулу Ленорман на май 2026 года
Не только грозы, но и похолодание: чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.