Украину накроет снегом после почти летнего потепления: когда изменится погода

В Украине прогнозируют похолодание в течение года

Реклама

Следующая неделя в Украине начнется с устойчивой и солнечной погоды, но ближе к выходным погода изменится. На западе страны ожидаются дожди с мокрым снегом.

Такой прогноз на сайте meteoprog.com опубликовал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, антициклон над Восточной Европой обеспечит малооблачную погоду без существенных осадков в первые дни недели.

Реклама

«Постепенно на фоне снижения атмосферного давления и перестройки атмосферных процессов на циклоническую деятельность станет ощутимо больше осадков, которые охватят практически все области Украины, а распределение температуры окажется более неравномерным», — рассказал синоптик.

Игорь Кибальчич прогнозирует, что в конце недели на запад Украины придет похолодание, ожидаются дожди с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке все еще будет тепло.

Прогноз погоды на неделю 23 — 29 марта

В понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины ожидается устойчивая погода без осадков. Ночью и утром на Правобережье возможен туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 5 — 10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 2 — 7 м/с.

Реклама

Температура воздуха в ночное время составит -3…+2 °С, на Закарпатье и в южной части +1…+6 °С; днем +8…+13 °С.

Во вторник, 24 марта, ночью в Крыму и Приазовье, днем в южной половине, местами центральных областях и в Карпатском регионе пройдут небольшие, временами умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в южных областях северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +1…+6 °С, в дневные часы +9…+14 °С, на Закарпатье до +16 °С.

Реклама

В среду, 25 марта, местами небольшие дожди пройдут в южных и центральных регионах Украины, в остальных областях без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части южный, 7 — 12 м/с.

Температура ночью составит +1…+6 °С, днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

В четверг, 26 марта, в западных областях днем также на крайнем востоке под влиянием атмосферных фронтов ожидается дождливая и пасмурная погода. В остальных регионах Украины существенных осадков не предвидится.

Реклама

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно южный / юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днем +12…+17 °С, на крайнем западе +5…+10 °С.

В пятницу, 27 марта, в западной части Украины пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с, в южной половине порывистый.

Реклама

Температура воздуха на крайнем западе в течение суток ожидается в пределах +2…+7 °С, на остальной территории страны ночью +3…+8 °С, днем +12…+18 °С.

В субботу, 28 марта, под влиянием южного циклона по всей Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, в западной части ожидаются значительные осадки, в Карпатах — с мокрым снегом.

Ветер восточный, северо-восточный, 7 — 12 м/с, днем в западной части местами порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 °С, днем +10…+15 °С, на крайнем западе +5…+10 °С.

Реклама

В воскресенье, 29 марта, неустойчивая и дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. В западных регионах местами возможен мокрый снег.

Ветер на Левобережье южного направления, на Правобережье страны северный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, днем будет колебаться от +2…+7 °С в западной части до +9…+14 на Левобережье и в Крыму.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 23 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода с дневной температурой воздуха до +16.