Украину накроет циклон: что будет с погодой 25 февраля

Белка. / © УНИАН

В среду, 25 февраля, в Украине станет теплее. В течение ночи и днем ожидается около 0°. Теплее будет на юге и Закарпатье.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

«В среду будет преобладать влажная погода — или дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег, местами с дождем. На дорогах ожидается некомфортная обстановка. Внимательно подбирайте обувь — нескользкую, не из ткани или замши, потому что будет мокро и скользко», — подчеркнула синоптика.

По данным синоптикини, с четверга, с 26 февраля, ожидается небольшое похолодание. Однако уже с 2 марта ожидается потепление.

Погода в Украине

В Укргидрометцентре сообщили , что в течение 25 февраля погоду будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

В регионах будет облачно. Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Днем в Закарпатье и в южной части 1-6 ° тепла.

Прогноз погоды по территории Украины в сутки 25 февраля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве будут осадки - мокрый снег и дождь. В столице в течение суток температура воздуха составит около 0°.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Птуха сообщила, какая погода ждет украинцев в первые дни марта. В первые три дня марта сохраняется влияние антициклона. Постепенно будет происходить ослабление морозов.