Украину накроет циклон: как изменится погода 22 августа

Украину посетит холодный атмосферный фронт / © Pixabay

В Украине 22 августа на востоке и юге сохранится сухая погода. В ряде регионов ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра Украину накроет активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). Ветер будет с юго-запада, умеренный, подчас порывистый, осторожно», — написала она.

Температура воздуха в течение дня будет очень контрастной.

На западе прохладно, +17…21°C.

На севере будет +21…24°C, а на востоке +30…34°C.

На юге прогнозируют +29…32°C.

В центральной части завтра +29…32°C, а в Винницкой области около +25°C.

В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22°C.

Ранее синоптик сообщила, что после продолжительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в ряде регионов снизится.

