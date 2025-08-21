- Дата публикации
Украину накроет циклон: как изменится погода 22 августа
Погодные условия удивят украинцев контрастами. По данным синоптика, жара отступит.
В Украине 22 августа на востоке и юге сохранится сухая погода. В ряде регионов ожидаются грозовые дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Завтра Украину накроет активный циклон средиземноморского происхождения. Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). Ветер будет с юго-запада, умеренный, подчас порывистый, осторожно», — написала она.
Температура воздуха в течение дня будет очень контрастной.
На западе прохладно, +17…21°C.
На севере будет +21…24°C, а на востоке +30…34°C.
На юге прогнозируют +29…32°C.
В центральной части завтра +29…32°C, а в Винницкой области около +25°C.
В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22°C.
Ранее синоптик сообщила, что после продолжительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в ряде регионов снизится.
