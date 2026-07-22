Украину накроет циклон: сует опасность, синоптики предупредили где и когда будет худшая непогода

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине до конца недели будет оставаться переменчивой. Украинцев ждут перепады температуры, изменения атмосферного давления, а также дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.com.

В среду, 22 июля, погодные условия в Украине будут определяться областью пониженного атмосферного давления. В большинстве регионов пройдут дожди, а в центральных и юго-западных областях местами ожидаются сильные ливни. Днём местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Без осадков, по прогнозу, останутся лишь восточные области, Крым и Закарпатье. Также прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 5–10 м/с. В западных регионах ночью температура составит +8…+13 °С, днем — +18…+23 °С. На остальной территории ночью прогнозируется +15…+20 °С, днём — +23…+28 °С, тогда как на юго-востоке и в Крыму жара достигнет +29…+34 °С.

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В четверг, 23 июля, ночью грозовые дожди будут продолжаться на Левобережье, а днём распространятся также на северо-западные области. Наиболее интенсивные осадки вероятны на северо-востоке страны. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет западного и северо-западного направления, 5–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+16 °С, днём — +21…+26 °С, а на крайнем юге потеплеет до +28 °С.

В пятницу, 24 июля, ночь пройдет преимущественно без осадков, однако днем в западных и северных областях возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. На западе страны ночью ожидается +9…+14 °С, днем — +19…+24 °С. В остальных областях ночная температура составит +12…+17 °С, дневная — +22…+27 °С, а на крайнем юге местами воздух прогреется до +30 °С.

В субботу, 25 июля, почти на всей территории Украины будет преобладать сухая погода. В то же время в Крыму и Приазовье днём прогнозируются грозы с сильными дождями. Ветер будет северо-восточный, 3–8 м/с. В западных и северо-западных областях ночью будет +8…+13 °С, днем — +22…+27 °С. На остальной территории ночью ожидается +13…+18 °С, а днем — +25…+30 °С.

В воскресенье, 26 июля, из-за приближения циклона с юга осадки вновь охватят большинство областей Украины, местами дожди будут сильными. Без осадков, по предварительным прогнозам, останутся лишь западные регионы. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём — +22…+27 °С.

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Напомним, ранее мы сообщали, что на Одессу обрушился сильный ливень, который привёл к масштабным подтоплениям в различных районах города. Из-за непогоды были затоплены дороги, дворы многоэтажных домов и рынок «7 километр».

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