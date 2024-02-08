Украину накроет волна мороза: прогноз погоды на пятницу, 9 февраля

Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В Украине уже в ближайшее время в некоторых областях тепло резко сменится кратковременными морозами.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Завтра, 9 февраля, в Украине, кроме юга, ожидается дождь и мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки, в северной части на дорогах местами гололедица.

"9 февраля в северной части на дорогах гололедица. І уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

В северной и восточной частях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем +6-12°.

В Одесской области и Крыму до +16°. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью 0°…-2°C, мокрый снег, днем 0°…+2°C, мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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