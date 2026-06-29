Украину накроет волна жары: где температура на этой неделе поднимется до +38 градусов

Жара / © Associated Press

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В Украину придет жара до +38 градусов, но ненадолго. Уже на этой неделе погода резко изменится: помимо высоких температур, синоптики прогнозируют грозы, ливни, град и шквалистый ветер, а ближе к выходным — заметное похолодание.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

Какая будет погода в Украине на этой неделе

В понедельник, 29 июня, ночь пройдет без осадков на всей территории Украины. Лишь на западе страны местами образуется слабый туман. В дневные часы в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. В остальных регионах сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +15…+21 °С, днём — +27…+32 °С. В западных областях и в Одесской области жара усилится до +33…+38 °С.

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Во вторник, 30 июня, ночью грозовые дожди охватят западные, северные и центральные области. Днем кратковременные грозы сохранятся лишь в Карпатах и Прикарпатье, тогда как на большей части территории страны существенных осадков не ожидается. В ночные часы ветер будет переменного направления, днем сменится на северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днем — +28…+33 °С. В южных областях и на Закарпатье прогнозируют до +33…+38 °С.

В среду, 1 июля, дождливая погода сохранится только на западе Украины. Там местами пройдут грозы, а днём в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. На остальной территории страны осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточного или северо-восточного направления, 5–10 м/с. Ночью температура составит +17…+22 °С, днём — +28…+33 °С. В южных регионах жара достигнет +33…+38 °С.

В четверг, 2 июля, ночью грозовые дожди пройдут в западных областях и в Одесской области. Днём зона нестабильной погоды распространится почти на всю страну, за исключением Крыма и восточных областей. В центральных и северных регионах местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ночью ветер будет юго-восточным, днем — переменного направления, 5–10 м/с. На западе страны он сменится на северо-западный и усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С. В большинстве областей днем ожидается +30…+36 °С, однако на западе из-за притока более прохладной воздушной массы температура снизится до +20…+27 °С.

В пятницу, 3 июля, ночью грозовые дожди прогнозируются в центральных, северных и местами южных областях. В дневные часы осадки сместятся на Левобережье, тогда как в других регионах будет преобладать сухая погода. Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, а на востоке — юго-западный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +16…+21 °С, в западных областях будет прохладнее — +11…+16 °С. Днём воздух прогреется до +22…+27 °С, но на востоке, в Крыму и Приазовье ещё сохранится жара +30…+35 °С.

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В субботу, 4 июля, ночью ожидаются кратковременные дожди в восточных областях, а днём — местами на севере Левобережья. Местами возможны грозы. В остальных областях существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +11…+17 °С, днем — +22…+27 °С. На крайнем юге и в Крыму воздух прогреется до +30 °С.

В воскресенье, 5 июля, на большей части территории Украины будет преобладать сухая погода. Только днём на крайнем северо-западе возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западного или юго-западного направления, 5–10 м/с. Ночью ожидается +10…+15 °С, днем — +22…+27 °С. В Закарпатье и в южных районах страны температура повысится до +28…+31 °С.

Напомним, 29 июня украинцев ждет аномальная жара — особенно на западе страны, где синоптики прогнозируют температурные рекорды.

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