Украину накроет волна жары, но местами - дождь: прогноз погоды на 5 августа

Лето. / © unsplash.com

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В Украине 5 августа будет сухая и жаркая погода. На большинстве территории стране осадков не ожидается, лишь в Карпатах - небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Почти по всей Украине днем столбики термометров покажут 24-29 тепла. Тем не менее, температура воздуха в южных областях составит +30-34°. В Карпатах воздух прогреется до +18-23 °.

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© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области и в Киеве - переменная облачность, без осадков. В столице днем температура воздуха составит +27-29°. В Киевской области столбики термометров покажут +24-29°.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что Украину ждут три бабьих лета - в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°. В начале зимы в Украине ожидаются слабые дожди и мокрый снег.

Дата публикации 13:09, 21.06.25 Количество просмотров 230 Уникальная дата! 21 июня - день летнего солнцестояния!