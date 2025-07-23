Украину накроет жара до +34 и магнитные бури - прогноз погоды на 24 июля

Прогноз погоды на 24 июля / © ТСН

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В четверг, 24 июля, погода в Украине в основном будет сухой и жаркой, однако в отдельных регионах ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Локальные осадки возможны в Сумской, частично в Тернопольской и Хмельницкой областях, а вечером — на Львовщине. В то же время в большинстве областей страны будет преобладать сухая воздушная масса.

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Температурный режим будет оставаться летним: днем ожидается от +25 до +29 °C, в центральных и восточных регионах — +28…+32 °C, а на юге — до +34 °C. В Киеве осадков не предвидится, температура будет держаться в пределах +27…+29 °C.

На востоке страны прогнозируют штормовой северо-западный ветер, поэтому жителей призывают быть осторожными.

Особое внимание синоптики обращают на южные области, где уже длительное время царит засуха. В ближайшие дни существенных дождей там не ожидается, за исключением ночной вероятности осадков 28-29 июля, преимущественно в Одесской области.

Кроме того, сегодня активизировались магнитные бури, которые могут вызвать головную боль, скачки давления и общую слабость. Метеозависимым людям советуют избегать пребывания на открытом солнце, употреблять больше воды и следовать рекомендациям врачей.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в среду, 23 июля, в Украине ожидается нестабильная погодаиз-за влияния атмосферного фронта. В некоторых регионах прогнозируется сильная непогода, в частности на Левобережье. Там возможны грозы, дожди, местами град и шквальный ветер до 15-20 м/с. Из-за этого Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.