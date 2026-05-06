Украину накроет жара, но ненадолго: синоптики предупредили о новом ударе стихии и похолодания

Синоптики дали прогноз на среду, 6 мая / © unsplash.com

Реклама

В Украине 6 мая будет царить преимущественно теплая и солнечная погода с температурой воздуха местами до +29 градусов, однако по прогнозам уже с четверга атмосферный фронт с запада принесет первые весенние грозы и порывистый ветер.

Подробнее о погоде в стране 6 мая — читайте в материале ТСН.ua.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 6 мая, «летняя погода в Украине будет продолжаться». По словам Диденко, днем по территории Украины ожидается от +22 до +27 градусов тепла, только в южной части будет прохладнее — столбики термометров будут показывать от +17 до +21 градуса тепла.

Реклама

«Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, какие-то бешеные скидки, тотальная распродажа витамина Д — солнца ооочень много. Небольшое исключение: локальные дожди пройдут завтра на Луганщине и только вечером в среду возможны в западной части», — отмечает синоптик.

В Украине 6 мая будет теплая и преимущественно сухая погода / © pexels.com

Между тем начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что арктический воздух переместился далеко на юг, из-за чего на западе Турции царит нетипичная прохлада с дневными показателями лишь +5…+7 градусов тепла. В то же время в Балтийских странах столбики термометров подскочили до отметки +23 градуса.

По словам метеоролога, Черкасская область оказалась под влиянием трансформированного тропического тепла, которое движется к нам с северо-запада. Такой характер погоды, четко прослеживается на синоптических картах, сохранится в регионе до завершения рабочей недели.

В этот период ночи будут довольно комфортными — ожидается от +8 до +13 градусов тепла, а днем солнце будет прогревать воздух до стабильных +22…+26 градусов тепла.

Реклама

Как отмечает метеоролог, изменения возможны только на выходных, 9 и 10 мая. На погоду начнут влиять малоактивные фронты со стороны Атлантики, поэтому местами могут пройти кратковременные грозовые дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, 6 мая в Украине будет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с, днем на крайнем западе страны местами будут порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19…+25 градусов тепла, в западных, северных, местами центральных областях столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов выше нуля.

Погода в Украине 6 мая / © Укргидрометцентр

Также синоптики рассказали, что в течение 5-7 мая большинство регионов Украины будет находиться под влиянием антициклона. Поле повышенного давления, которое движется со стороны Балкан и Черного моря, обеспечит сухую и солнечную погоду.

Реклама

Однако метеорологическая ситуация начнет меняться уже днем в четверг, 7 мая. Западные области окажутся под влиянием атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что осадки могут сопровождаться грозами, а порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца мая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров