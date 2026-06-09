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Украину накроет жара почти до +30, но грозы еще «погуляют»: предупреждение от синоптикини
В среду температура воздуха в Украине поднимется до +29 градусов. Локальные дожди еще задержатся, однако солнечная погода постепенно будет брать верх.
В среду, 10 июня, в Украине еще возможны локальные дожди, местами с грозами. В то же время осадки постепенно будут отступать, а солнца станет больше.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха составит +24…+29 градусов. Погода будет оставаться довольно парковой.
«Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом до +24+29 градусов и наконец хорошо будут коммуницировать с солнцем, уступая ему атмосферное место», — отметила синоптик.
В Киеве 10 июня еще будет ощущаться влажная погода, однако солнце будет радовать чаще. В столице ожидается около +26 градусов. По словам синоптика, в ближайшие дни здесь будет сохраняться парка и жаркая погода.
Напомним, на прошлой неделе в части областей Украины фиксировали дожди и грозы. Синоптики уже рассказали, какой будет погода в стране в ближайшие дни.