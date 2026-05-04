Украину накроет жара с ночным "сюрпризом": синоптики предупредили об опасности

Украина 5 мая окажется в плену мощного антициклона, который подарит почти летнее солнце и температуру до +29 градусов. Однако жителям отдельных регионов следует готовиться к ночным «сюрпризам» в виде заморозков.

Погода в Украине

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко , 5 мая в стране удержится антициклональный характер погоды. Осадков не предполагается, будет царить солнечное тепло. Дневная температура воздуха будет составлять +23…+27 градусов, а на побережьях морей будет несколько прохладнее — от +17 до +21 градуса.

«Первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов — ориентировочно 9-10 мая», — отметила Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 5 мая в Европе и Украине. / © Наталия Диденко / Facebook

Синоптик Игорь Кибальчич также подтверждает теплую погоду в большинстве областей, кроме крайнего юго-востока и Крыма, где ночью еще возможны дожди. Ветер будет переменного направления, в западных регионах южный, со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура, по его данным, будет колебаться в пределах +6…+11 °С, дневная — от +18 до +23 °С.

В Укргидрометцентре уточняют, что на большей части территории Украины ночью будет +10…+15°, а днем воздух прогреется до +22…+27°. В восточных, южных и большинстве центральных областей ожидается +6…+11° ночью и +19…+24° днем.

Прогноз погоды в Украине на сутки 5 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 5 мая

Синоптики и гидрологи предупреждают о ряде опасных явлений в разных регионах страны.

По данным Укргидрометцентра, 5–8 мая будет продолжаться формирование максимумов половодья на Десне. В Чернигове возможно затопление пониженных территорий пляжа «Золотой берег» (без негативных последствий).

В то же время в Черниговской области (Новгород-Северский и Корюковский районы) будет содержаться нарушение транспортного сообщения из-за затопления поймы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на 5 мая / © Укргидрометцентр

В Днепре и Днепропетровской области ночью и утром 5 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе до 0…-3°. Уровень опасности — желтый.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области во вторник будет сухо и солнечно. По данным Укргидрометцентра, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет +10…+15°, днем — +22…+27°. В Киеве ночью ожидается +13…+15°, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +25°.

Погода во Львове

Во Львове прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман (видимость 500-1000 м). Температура в городе ночью +8…+10°, днем воздух прогреется до +26…+28° (по области до +29°).

Во Львовской области установлен 5-й класс (чрезвычайная) пожарной опасности. Существует высокая вероятность возгораний в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности на 5 мая во Львовской области / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +3…+8°, днем +21…+26°. В самой Одессе ночью +6…+8°, днем — +16…+18°. Температура морской воды составляет 9–10°.

Вдоль побережья будет наблюдаться легкое волнение моря, уровень воды безопасен.

Погода в Харькове

В Харьковской области прогнозируют спокойную погоду без осадков. Столбики термометров в ночное время покажут +5…+10°, а днем ожидается приятное тепло в пределах +18…+23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Днепре

В Днепре ожидается облачная погода. Несмотря на теплый день (+21…+23°), ночь будет холодной — только +2…+4° с заморозками на почве до -2°. По области ситуация более сложная: ночью возможны заморозки в воздухе до -3°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Днепропетровщине 5 мая. / © Укргидрометцентр

Кроме этого, в Днепропетровской области 5 мая действует предупреждение о высокой (IV класса), а местами чрезвычайную (V класса) пожарную опасность.

Прогноз пожарной опасности на 5-6 мая. / © Укргидрометцентр

