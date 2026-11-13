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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет зимний холод: Диденко предупредила о погодных «качелях»

В Украине в выходные, 14–15 ноября, ожидается похолодание, хотя в отдельных регионах температура все еще будет достигать +14 градусов. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда снова потеплеет.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Погода в Украине 14–15 ноября

Погода в Украине 14–15 ноября / © pexels.com

В выходные, 14–15 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода, однако температура воздуха снизится. В большинстве областей столбики термометров будут показывать всего +4…+8 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

«В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать антициклональная погода. То есть осадков не ожидается», — отметила синоптик

Исключением станет суббота, 14 ноября, когда дожди пройдут в восточных областях и Крыму.

В то же время синоптик предупредила о туманах, которые могут ухудшить видимость на дорогах.

После тёплого дня 13 ноября в большинстве регионов наступит похолодание, которое уже охватило западные области. Днём температура воздуха составит +4…+8 градусов. Лишь на востоке и юго-востоке в субботу ещё сохранится более тёплая погода — до +10…+14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 14–15 ноября значительных осадков не прогнозируется. В воскресенье возможны солнечные прояснения, а дневная температура воздуха составит +4…+6 градусов.

По словам Диденко, прохладная погода сохранится в Украине ещё на несколько дней. Следующее потепление ожидается примерно в среду, 18 ноября.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что в пятницу, 13 ноября, часть Украины ощутит кратковременный всплеск субтропического тепла. В некоторых регионах воздух прогреется до +22°.

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