Украину накроют атмосферные фронты: синоптики предупредили о непогоде 23 апреля
Ожидаются дожди, сильный ветер и прохладная погода почти во всех областях.
В четверг, 23 апреля, погода в Украине существенно ухудшится из-за прихода атмосферных фронтов. В большинстве регионов прогнозируют дожди, сильный ветер и снижение температуры воздуха.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, днем осадки накроют почти всю территорию страны — от небольших до умеренных. Только в западных областях вероятность дождя будет незначительной.
Одной из главных особенностей дня станет сильный северо-западный ветер. Его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому украинцев призывают быть осторожными.
В большинстве регионов 23 апреля ожидается +8…+11 градусов, а на юге и западе страны будет немного теплее — +10…+14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве ночью осадков не прогнозируют, температура составит +3…+5 градусов. Днем в столице пройдет дождь, усилится ветер, а воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.
Диденко предостерегла, что подобные погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, из-за перепадов температуры, ветра и изменения атмосферного давления возможны ухудшения состояния здоровья.
По предварительному прогнозу, холодная погода в Украине сохранится еще некоторое время — как минимум до мая.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине в течение 20-26 апреля будет с температурными показателями ниже нормы.