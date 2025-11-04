- Дата публикации
Украину накроют дожди: где ожидать осадки 4 ноября и какой будет температура (карта)
Температура днем по стране 8-13 °, на юге Украины до 16 °, местами туман.
В Украине во вторник, 4 ноября, облачно. На юге страны ночью и утром местами туман.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях, днем на Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 4 ноября тоже облачно. Небольшие, по области днем местами умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.
В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.
