Украину накроют дожди: где ожидать осадки 4 ноября и какой будет температура (карта)

Дождь

В Украине во вторник, 4 ноября, облачно. На юге страны ночью и утром местами туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях, днем на Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°.

Карта погоды 4 ноября

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 4 ноября тоже облачно. Небольшие, по области днем местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

