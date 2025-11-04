ТСН в социальных сетях

Украина
452
1 мин

Украину накроют дожди: где ожидать осадки 4 ноября и какой будет температура (карта)

Температура днем по стране 8-13 °, на юге Украины до 16 °, местами туман.

Светлана Несчетная
Дождь

Дождь / © ТСН

В Украине во вторник, 4 ноября, облачно. На юге страны ночью и утром местами туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях, днем на Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°.

Карта погоды 4 ноября / © Укргидрометцентр

Карта погоды 4 ноября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 4 ноября тоже облачно. Небольшие, по области днем местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Ранее мы писали прогноз погоды на неделю, 3-9 ноября, и рассказывали, чего ожидать.

