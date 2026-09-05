Украину накроют дожди, грозы и опасные шквалы: где разыграется стихия (карта)

В Украину движется похолодание с дождями, грозами и шквальным ветром / © ТСН

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В воскресенье, 6 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и температурой воздуха днем от +14 до +19 (на юге и юго-востоке — до +27), в то же время большинство регионов накроют дожди с грозами, а почти по всей территории страны объявлен первый уровень опасности из-за шторма.

Подробнее о погоде 6 сентября в Украине — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 6 сентября облачную погоду с прояснениями и умеренными осадками. Ночью будет идти дождь в большинстве западных и северных областей, а днем на юго-востоке и юге пройдут дожди с грозами.

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Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, однако днем порывы будут достигать 15–20 м/с повсюду, кроме северо-востока. Температура воздуха существенно снизится: ночью ожидается +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут лишь +14…+19 градусов (на юге и юго-востоке днем воздух прогреется до +22…+27 градусов).

Карта температур в Украине 6 сентября / © Укргидрометцентр

Метеорологи предупреждают о желтом уровне опасности из-за сильных порывов ветра, которые могут привести к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий. Такие погодные условия требуют особой осторожности при движении транспорта по дорогам страны.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 6 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На территории Киевской области и в самой столице 6 сентября прогнозируют облачную погоду с прояснениями и опасными порывами ветра до 15–20 м/с. Ночью в Киеве осадков не ожидается, однако днем город и область накроют умеренные осенние дожди.

Температура воздуха по области ночью будет от +10 до +15 градусов тепла, а днем ожидается похолодание до +14…+19 градусов. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать +13…+15 градусов, а днем воздух прогреется только до +17…+19 выше нуля.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на Киевщине 6 сентября / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

Во Львовской области 6 сентября погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона над Западной Европой, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями, ночью будет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северо-западный, утром и днем его сильные порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области будет +7…+12 градусов, днем ожидается +16…+21 градус (в самом Львове ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов тепла).

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на Львовщине 6 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время, во Львовской области 6 сентября будет сохраняться преимущественно средняя пожарная опасность, однако в районах городов Мостиска и Рава-Русская она достигнет высокого и чрезвычайного уровней. Такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности появления и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.

Синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах Львовщины 6 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской и Днепре 6 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщают в областном гидрометцентре. Ночью регион покроют дожди с грозами, а днем пройдет лишь небольшой кратковременный дождь с грозой.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, однако днем порывы резко усилятся до 15–20 м/с, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем от +20 до +25 градусов (в Днепре ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса).

© Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Днепропетровщине 6 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, 6 сентября в Одессе и области ожидается переменная облачность, ночью пройдет умеренный или дождь с грозой. Соответствующее штормовое предупреждение о порывах ветра 15-20 м/с предоставляет областной гидрометцентр, отмечая значительное волнение моря и плохую видимость на дорогах (1-2 км).

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Одесской области 6 сентября / © Укргидрометцентр

Днем существенных осадков не ожидается, однако сохраняется мощный северо-западный ветер. Ночная температура воздуха в области составит +13…+18 градусов тепла (в Одессе +16…+18), днем поднимется до +22…+27 градусов (в Одессе +23…+25), а температура морской воды будет достигать +22…+23 градуса.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на побережье Одесщины 6 сентября / © Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Одесской области 6 сентября

В Одесской области 6 сентября сохраняется пожарная опасность / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

В Харьковской области 6 сентября облачно с прояснениями, ночью местами пройдет сильный дождь, а утром и днем ожидается гроза. О желтом уровне опасности из-за порывов ветра 15–20 м/с предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.

© Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 сентября / © Укргидрометцентр

Несмотря на дожди, в лесах области будет строго сохраняться пожарная опасность пятого класса. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла (в Харькове +13…+15), днем ожидается от +19 до +24 градусов (в городе +20…+22).

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Харьковской области 6 сентября / © Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине готовит резкий поворот . Синоптики назвали регионы, где будут дожди и шквалы, а где будет сохраняться жара до +30.

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