Украину накроют дожди и грозы: где 2 июня ухудшится погода

Дождь. / © Associated Press

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В понедельник, 2 июня, в Украине будет дождь. Впрочем, осадки возможны не во всех областях. На западе и севере будет немного ветрено.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях кратковременные дожди, а местами - еще и грозы. На остальной территории осадков не предполагается.

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Днем на подавляющем большинстве территории страны столбики термометров покажут +22-27°. Немного прохладнее сегодня будет в Карпатах. Днем температура воздуха будет +15-20°.

Погода в Украине 2 июня. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Лишь днем по области местами кратковременный дождь. В Киеве температура воздуха днем поднимется до 23-28 тепла. В Киевской области – до +27°.

Напомним, синоптики поделились прогнозом погоды на июнь . Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине – месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.

По прогнозу синоптиков, особой жары не будет. Средняя месячная температура в июне предусматривается в пределах +19-23°.

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