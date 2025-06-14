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Украину накроют дожди и грозы: где опустится температура 14 июня
В субботу свежее будет в Карпатах.
В субботу, 14 июня, ряд областей Украины накроют дожди и даже грозы. Местами значительно похолодает.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Днем столбики термометров покажут +18-23°. В южных областях воздух прогреется до +25°. В Карпатах температура воздуха составит 12-17° тепла.
Погода в Киеве
Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Днем - местами кратковременный дождь.
Как сообщалось, погода в Украине на выходные (14 и 15 июня) будет неустойчивой и влажной из-за активизации циклона и поступления холодного воздуха арктического происхождения. Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры воздуха до аномально низких показателей для этого времени года.
Заметим, эколог Александр Соколенко предупреждает об увеличении количества катаклизмов – смерчей и торнадо. Это связано с тем, что наша страна входит в "зону торнадо".