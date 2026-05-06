Украину накроют дожди и грозы: синоптик назвала точную дату

После быстрого и неожиданного потепления, неожиданно пришедшего в Украину, когда за несколько дней до этого были еще заморозки, погода снова изменится. Вскоре начнет заходить атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Об этом рассказала синоптик, глава отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии «24 канала».

Когда начнутся дожди в Украине — даты

По ее словам, уже завтра, 7 мая, в Украину с запада начнет заходить атмосферный фронт, который принесет в западную часть страны кратковременные дожди. Местами они даже будут сопровождаться грозами.

В пятницу, 8 мая, атмосферный фронт сместится дальше вглубь территории страны. Потому кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных, северных и Винницкой областях. В то же время в остальных областях осадков не предусматривают.

9 мая дожди и грозы ожидаются в северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях. В других регионах в этот день будет преимущественно сухая погода. Впоследствии дождей станет меньше.

10 мая атмосферный фронт будет постепенно покидать территорию Украины через северо-восток. Ночью осадки возможны на северо-востоке, а днем дожди и грозы охватят восточные и южные регионы.

«Хронологически начиная с 7 мая атмосферный фронт зайдет на запад Украины, а затем 10 мая уже выйдет через юго-восток. Но на температуру эти дожди сильно влиять не будут», — объяснила Наталья Птуха.

Также она уточнила, что эти дожди будут кратковременными и будут носить преимущественно «летний характер». Однако иногда могут быть ливни.

«Когда мы говорим, что это кратковременные дожди летнего характера, они не всегда могут быть небольшими. Это могут быть и умеренные осадки, просто не продолжительные — как летом, ведь переходим уже на этот режим осадков. То есть это кратковременный этап, но по количеству осадков распределение может быть неравномерным», — подытожила Наталья Птуха.

