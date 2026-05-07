Украину накроют дожди и грозы: синоптик сообщила, когда испортится погода

Киев.

В пятницу, 8 мая, в Украине ожидается дождь и даже гроза. Осадки в западных регионах обусловят атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Кроме того, во второй половине дня и вечером локальные дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

В западных областях температура воздуха опустится до +16-18°, лишь местами будет 21° тепла. В то же время, на востоке держится жара — в регионах пригреет до +25-28°. На остальной территории страны в течение дня ожидается от 22° до 26° тепла.

Погода в Киеве

«В Киеве близость холодного атмосферного фронта снизит завтра температуру воздуха, однако до комфортных значений», — рассказала синоптикиня.

В течение дня в столице ожидается 23-24 тепла. Кроме того, возможны осадки — дождь с грозой вероятны во второй половине дня.

Напомним, синоптикиня «Укргидрометцентра» Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине начнет существенно меняться — ожидается похолодание, а также дожди и грозы. Причиной накрывшей страну теплой погоды стало сочетание поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы с Балкан и Центральной Европы.

