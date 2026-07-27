Украину накроют грозы, а затем придет жара до +33: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Погода в Украине / © pexels.com

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Новая рабочая неделя в Украине начнется под влиянием активного холодного атмосферного фронта, который принесет дожди, грозы, местами град и сильный ветер. В то же время, уже с середины недели осадки будут постепенно прекращаться, а температура воздуха снова начнет расти.

Об этом говорится в прогнозе украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, во вторник большинство областей Украины покроют кратковременные дожди. На Левобережье ожидаются умеренные, местами сильные осадки, грозы, возможный град и шквалы ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

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Когда осадки начнут отступать

Синоптики прогнозируют, что уже 29-30 июля атмосферная ситуация постепенно стабилизируется. Дожди сохранятся только на крайнем востоке страны, в то время как в большинстве областей установится сухая погода.

В ближайшие ночи температура воздуха будет составлять +13…+18 градусов, а в западных областях местами снизится до +10…+15. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, в то время как на востоке страны температура будет достигать +24…+29.

В среду потепление продолжится. Дневная температура составит +24…+29 градусов, а в Закарпатье синоптики прогнозируют настоящую жару — до +30…+33 градусов.

По данным синоптиков, в течение второй половины недели температура воздуха будет постепенно повышаться как в дневные, так и в ночные часы. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами он может усиливать чувство прохлады.

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Начало недели принесет переменную и неустойчивую погоду с дождями и грозами, однако уже в конце июля большинство регионов вернутся в сухую и теплую летнюю погоду.

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Напомним, в понедельник, 27 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Жарче всего днем будет в северных и центральных регионах, где воздух прогреется до +28+30 °C.

По прогнозу Укргидрометцентра, август раскалит Украину. Последний месяц лета будет жарче нормы. Средняя температура воздуха будет +21+25°, в горных районах +17+19°.

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