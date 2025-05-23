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- Украина
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Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где будет бурлить непогода
Объявлено штормовое предупреждение в ряде областей на западе Украины.
В пятницу, 23 мая, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
”23 мая в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с”, - говорится в сообщении синоптиков.
Заметим, что на западе ненастье обойдет только Львовскую и Волынскую области.
Как сообщалось, синоптики шокировали прогнозом на лето в Украине. Да, это время года обещает быть температурными показателями, превышающими средние многолетние нормы. Синоптики прогнозируют, что пик жары будет в июле, когда температура может превысить +40°C. Особенно – в южных и восточных регионах страны.
Заметим, что ранее синоптики предупреждали о том, что на Украину сует торнадо. Растет количество случаев образования торнадо и смерчей, которые могут стать еще более опасными. Напомним, что в конце апреля 2025 года торнадо наблюдали на Киевщине.