Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где и когда будет бурлить непогода

Непогода / © pixabay.com

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В понедельник, 15 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«15 июня днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — предупредили синоптики.

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В областях, в которых ожидается непогода, объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине

Синоптик Виталий Постригань предупреждали, что летнего тепла ожидать не стоит, ведь движется в Украину затяжное похолодание. Активный атмосферный фронт пришел на смену жаре. По предварительным прогностическим расчетам, до конца второй декады июня атмосферными процессами будут руководить атлантические циклоны.

Метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал о том, что неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами, местами с градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°C.

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