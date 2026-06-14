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Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где и когда будет бурлить непогода
Объявлено штормовое предупреждение в ряде областей Украины.
В понедельник, 15 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«15 июня днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — предупредили синоптики.
В областях, в которых ожидается непогода, объявлен I уровень опасности (желтый).
Похолодание в Украине
Синоптик Виталий Постригань предупреждали, что летнего тепла ожидать не стоит, ведь движется в Украину затяжное похолодание. Активный атмосферный фронт пришел на смену жаре. По предварительным прогностическим расчетам, до конца второй декады июня атмосферными процессами будут руководить атлантические циклоны.
Метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал о том, что неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами, местами с градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°C.