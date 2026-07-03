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- Украина
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Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где и когда будет бурлить непогода
Объявлено штормовое предупреждение в ряде областей Украины.
Сегодня днем, 3 июля, ряд регионов Украины покроют сложные погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
Сегодня в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.
В то же время, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях будут значительные дожди.
Напомним, адская жара наконец-то отступает из Украины. Уже с сегодняшнего дня, 3 июля, в центральных областях будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет существенное ухудшение погодных условий. Столкновение раскаленного африканского воздуха с прохладными воздушными массами со стороны Северного моря повлечет за собой грозовые дожди, шквалы скоростью 17–22 м/с, а в отдельных районах возможно выпадение града.