Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где и когда будет бурлить непогода

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Сегодня днем, 3 июля, ряд регионов Украины покроют сложные погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

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Сегодня в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях будут значительные дожди.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине.

Напомним, адская жара наконец-то отступает из Украины. Уже с сегодняшнего дня, 3 июля, в центральных областях будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет существенное ухудшение погодных условий. Столкновение раскаленного африканского воздуха с прохладными воздушными массами со стороны Северного моря повлечет за собой грозовые дожди, шквалы скоростью 17–22 м/с, а в отдельных районах возможно выпадение града.

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