ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
440
Время на прочтение
1 мин

Украину накроют грозы, град и сильный ветер: где и когда будет бурлить непогода

Объявлено штормовое предупреждение в ряде областей Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Кот.

Кот. / © pixabay.com

Сегодня днем, 3 июля, ряд регионов Украины покроют сложные погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

Сегодня в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях будут значительные дожди.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине.

Напомним, адская жара наконец-то отступает из Украины. Уже с сегодняшнего дня, 3 июля, в центральных областях будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет существенное ухудшение погодных условий. Столкновение раскаленного африканского воздуха с прохладными воздушными массами со стороны Северного моря повлечет за собой грозовые дожди, шквалы скоростью 17–22 м/с, а в отдельных районах возможно выпадение града.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
440
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie