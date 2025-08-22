Украину накроют дожди с грозами, но не везде: где ожидать ливни, а где +33 (карта)

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 22 августа в Украине / © ТСН

22 августа ожидается переменная погода: облачность с резкими перепадами температуры.

Об этом сообщают синоптики из Украинского гидрометеорологического центра.

Эти регионы ожидают ливни и град

Так, 22 августа в западных, северных, большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской прогнозируют дожди разной интенсивности. Кое-где осадки будут сильными, возможны грозы, град и шквалы скоростью до 15-20 м/с.

Дожди и грозы 22 августа в Украине / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в этих регионах:

запад Украины — ночью +12…+17°, днем прохладнее, только +17…+22°С;

северные области — дневная температура будет составлять +20…+25°С.

Центральную часть Украины (кроме мероприятия), а также Одессу и Николаевщину ждут грозы с кратковременными ливнями. Синоптики также говорят о вероятности града.

Где будет жарко 22 августа

На востоке и юге будет в основном сухо, температура днем будет достигать +28…+33°С.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с, местами с усилениями.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области 22 августа прогнозируется переменная облачность с дождями и грозами. В отдельных районах возможен град и шквалистый ветер до 20 м/с.

Прохладно будет в Киевской области. Здесь ночью — +15… +20 ° С, а днем не выше +25 ° С;

В Киеве ночью — +15… +17 ° С, а днем +21… +23 ° С.

Итак, конец августа в Украине будет контрастным: прохлада и дожди на западе и севере будут противопоставляться жаркой погоде на востоке и юге.

Напомним, ранее речь уже шла о том, что Украину в августе накроет циклон. И погода изменится уже 22 числа. Так, Наталья Диденко — известная синоптика, сообщила об активном циклоне средиземноморского происхождения.

Наталья Диденко и раньше предупреждала, что после продолжительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Погода кардинально изменится в ряде регионов.