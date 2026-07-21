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- Украина
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Украину накроют грозы и град: где и когда будет бурлить непогода
Синоптики предупредили об ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение.
Во вторник, 21 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«21 июля в большинстве центральных, южных и Харьковской областях грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В областях, в которых ожидается ненастье, объявлен I уровень опасности (желтый).
Погода в Украине 21 июля
Синоптики предупреждали, что 21 июля непогода накроет пол страны. Значительная часть областей будет под ударом циклона со ливнями, грозами и шквалами. В то же время в остальных регионах сохранится относительно спокойная, но теплая и иногда жаркая погода. На большей части страны термометры покажут 24-28 градусов тепла.
В то же время, жителей столицы и Киевской области ожидает комфортная и сухая погода. Температура воздуха по области будет днем колебаться от +23 до +28 градусов тепла, а в Киеве от +25 до +27 градусов тепла.