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Украину накроют грозы и туманы: где и когда ожидается непогода
В регионах после достаточно теплых осенних дней ощутимо посвежеет.
В понедельник, 14 сентября, погода в Украине будет неустойчивой. В ряде регионов будут дожди, а местами еще и грозы. Температура немного снизится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На протяжении дня в регионах будет облачно с прояснениями. Днем жещи ожидаются на юге, в большинстве центральных областей, а также на востоке страны и местами Сумской области. Местами осадки будут с грозами. На остальной территории Украины без существенных осадков.
Утром в Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается туман. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с.
Днем температура воздуха в большинстве областей составит +16-21°. Значительно более теплая погода все еще держится на юго-востоке — от +22 ° до +27 °.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный, 5-10 м/с.
Днем в Киевской области столбики термометров покажут 16-21° тепла. В Киеве будет несколько прохладнее — до 19° тепла.
Погода в сентябре
В Укргидрометиентре отмечают, что сентябрь — переходный месяц от лета к осени, когда постепенно становится прохладнее. В то же время, средняя месячная температура в Украине в этом году ожидается близкой к климатической норме.
По прогнозам климатологов, нынешняя осень в Украине может стать особенной: на погоду будет сильно влиять Эль-Ниньо, это масштабный климатический феномен, который заключается в резком и длительном повышении температуры поверхности воды в тропической зоне Тихого океана.