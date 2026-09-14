Украину накроют грозы и туманы: где и когда ожидается непогода

Погода. / © pixabay.com

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В понедельник, 14 сентября, погода в Украине будет неустойчивой. В ряде регионов будут дожди, а местами еще и грозы. Температура немного снизится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На протяжении дня в регионах будет облачно с прояснениями. Днем жещи ожидаются на юге, в большинстве центральных областей, а также на востоке страны и местами Сумской области. Местами осадки будут с грозами. На остальной территории Украины без существенных осадков.

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Утром в Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается туман. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с.

Днем температура воздуха в большинстве областей составит +16-21°. Значительно более теплая погода все еще держится на юго-востоке — от +22 ° до +27 °.

Погода в Украине 14 сентября. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный, 5-10 м/с.

Днем в Киевской области столбики термометров покажут 16-21° тепла. В Киеве будет несколько прохладнее — до 19° тепла.

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Погода в сентябре

В Укргидрометиентре отмечают, что сентябрь — переходный месяц от лета к осени, когда постепенно становится прохладнее. В то же время, средняя месячная температура в Украине в этом году ожидается близкой к климатической норме.

По прогнозам климатологов, нынешняя осень в Украине может стать особенной: на погоду будет сильно влиять Эль-Ниньо, это масштабный климатический феномен, который заключается в резком и длительном повышении температуры поверхности воды в тропической зоне Тихого океана.

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