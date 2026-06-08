Украину накроют ливни и грозы: синоптики предупредили, где не на шутку "разгуляется" непогода

Гладиолусы / © ТСН

Реклама

В ближайшие дни погода в Украине будет теплой, но крайне переменчивой и влажной из-за прихода атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают о периодических ливнях с грозами в большинстве регионов, тогда как на дорогах местами ухудшит видимость утренний туман.

Подробнее — узнавайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в большинстве областей Украины 9 июня будет дождливо 9 июня.

Реклама

Однако меньшая вероятность осадков в западных областях.

Температура воздуха на западе и на востоке страны в течение дня будет колебаться от +25 до +29 градусов тепла, на остальной территории — от +20 до +24 градусов. В Киеве 9 июня ожидаются дожди, а столбики термометров покажут днем около +22…+23 градусов выше нуля.

«В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, до жары — на юге и востоке, порой душным из-за высокой влажности. В конце недели в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха», — прогнозирует синоптик.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич предупреждает, что в течение этой недели (с 8 по 14 июня) в Украине будет преобладать теплая и неустойчивая погода. Синоптик отмечает, что погоду будут определять атмосферные фронты и нестабильные воздушные массы. Поэтому в большинстве регионов днем ожидаются кратковременные ливни с грозами, а местами возможны сильные порывы ветра и град. В то же время на фоне высокой температуры воздуха и дефицита дождей во многих областях существенно повысится риск возникновения пожаров.

Реклама

По словам Кибальчича, 9 июня ночью осадков почти не будет, местами образуется слабый туман. Днем грозовые дожди прогнозируют в центральных, северных и части южных областей.

В некоторых районах возможны сильные ливни. На востоке страны будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +27. На северо-западе будет прохладнее — ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В свою очередь в Украинском гидрометцентре сообщают, что 9-11 июня в большинстве областей по-летнему неустойчивую погоду будут обусловливать атмосферные фронты в поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса.

Реклама

«Такая синоптическая ситуация будет способствовать активному развитию конвекции, особенно в дневные часы, что вызовет типичные летние дожди кратковременного характера с очень пестрым их распределением как по территории, так и по интенсивности. Давление и влажность будут испытывать колебания», — говорится в сообщении.

По прогнозусиноптиков, 9 июня в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в западных областях — от +10 до +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны ожидается до +28 градусов выше нуля.

Погода в Украине 9 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и в городе Киеве 9 июня будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В столице ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львове и области в ближайшее время ожидается переменчивая погода: в течение недели сухие периоды будут чередоваться с дождями, сообщаютсиноптики. В частности, в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь на территории области под вечер местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ночью и утром ожидается слабый туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров. Ветер будет юго-западным и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью на Львовщине составит до +14 градусов тепла (в самом Львове — до +13), а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 (в городе — до +28).

Реклама

В дальнейшем в течение недели ночная температура будет колебаться в пределах +17 градусов тепла, а дневная будет держаться на уровне +26 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 9 июня будет переменчивая погода с кратковременными прояснениями. Ночью существенных осадков синоптики не предвидят. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

Реклама

В Одессе температура ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25 градусов выше нуля.

Вдоль побережья Одесской области ветер будет дуть северо-западный, во второй половине дня — юго-западный.

Волнение моря будет легкое. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области и городе Харькове 9 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем вероятны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Реклама

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +15 до +17, днем от +25 до +27 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 9 июня будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то ночью вероятны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Реклама

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днем от +24 до +28 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +15 до +17 градусов тепла;

днем от +25 до +27 градусов тепла.

Ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды в Украине на этой неделе.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров