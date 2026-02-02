Украину накроют лютые морозы: когда ждать потепления

Погода

В ближайшую ночь в Украине прогнозируют самые низкие температурные показатели этой зимой. Самые сильные холода охватят северные регионы, где столбики термометров могут опуститься до -30°C.

Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии «РБК-Украина».

Эпицентр холода и ближайший прогноз

По словам синоптика, эпицентром морозной волны станут Сумская и Черниговская области. В ночь на 3 февраля температура воздуха там может составлять от -28 до -30°C. Показатели будут зависеть от облачности: в случае прояснений мороз будет сильнее.

Минувшей ночью температурные рекорды по сезону уже зафиксировали в Житомирской (до -29°C) и в северных районах Сумщины и Черниговщины (до -28°C). Холодный воздух пришел в Украину с антициклоном с севера, где в странах Балтии и Беларуси температура уже упала ниже -30°C.

«Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера», — отметила она.

Наталья Голеня отмечает, постепенное ослабление мороза начнется:

С 7 февраля: на большей части территории Украины днем ожидается около 0°C или небольшой плюс. В Закарпатье и юге страны потеплеет до +6…+8°C.

С 8-9 февраля: прогнозируется очередное вторжение холодного воздуха. Температура ночью и днем снова опустится до -3…-9°C, а 10 февраля возможно дальнейшее усиление морозов.

Сравнение с прошлыми годами

Синоптик подчеркнула, что текущие показатели не являются аномальными для Украины. Для сравнения: в 2012 году в Киевской области фиксировали -32°C, а абсолютный минимум для Украины составляет -42°C (г. Луганск). Однако особенностью текущего сезона может стать его продолжительность.

По словам Голени, это может быть самый длинный за последние годы период, когда среднесуточная температура стабильно держится ниже нуля. Ожидается, что настоящая зима продлится, по меньшей мере, до середины февраля.

Напомним, у харьковского сурка Тимко появился официальный преемник. В этом году миссию главного метеоролога страны взял на себя молодой предсказатель Тимка IV.

