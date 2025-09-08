Украину накроют осенние дожди: прогноз погоды на неделю, 8-14 сентября

Погода в Украине будет теплой, но не жаркой / © Pixabay

Реклама

На следующей неделе в Украине будет преобладать теплая погода на фоне повышенного атмосферного давления.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 8 сентября, ночью на Левобережье страны, днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, в сопровождении грозы. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ожидается северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+18 °С, днем +24…+29 °С. В южной части ночью +16…+21 °С, днем +27…+32 °С.

Реклама

Во вторник, 9 сентября, на большей части территории Украины пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. В Крыму днем также в северных областях возможны сильные дожди. Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с, днем во время грозы местами может усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+18 °С, днем +24…+29 °С, в Одесской области до +31 °С.

В среду, 10 сентября, ночью в северных, центральных и южных регионах, днем в Крыму и Приазовье пройдут умеренные, местами сильные дожди. Временами осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. В восточных и западных регионах осадков не ожидается. Ветер восточный / юго-восточный, 7-12 м/с, в южной половине и в Крыму днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+19 °С, днем +23…+28 °С, в Закарпатье до +31 °С.

В четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах временами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+17 °С, днем +24…+29 °С.

В пятницу, 12 сентября, будет продолжаться период антициклональной погоды. Потому осадков не предполагается. Только на крайнем западе под влиянием малоподвижного атмосферного фронта утром и днем возможны грозовые дожди. Ветер восточный / юго-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах временами порывы, 15-20 м/с; на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +10…+16 °С, в северо-восточных областях местами +7…+9 °С; днем +22…+27 °С.

Реклама

В субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, Донбассе и Приазовье, на остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Ветер восточный / юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10…+16 °С, днем воздух прогреется до +22…+27 °С.

В воскресенье, 14 сентября, погодные условия в Украине будут определять выступление антициклона с северо-востока Европы, поэтому прогнозируется устойчивая погода без осадков. Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +10…+16 °С, днем воздух прогреется до +23…+28 °С.

Ранее синоптик сообщил, что в Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет держаться антициклональный характер погоды.