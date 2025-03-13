Украину накроют похолодание и дожди — свежий прогноз погоды

С началом марта в Украину пришло тепло, но задержалось оно ненадолго. Синоптики сообщили, в каких областях в ближайшее время испортится погода.

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Прогноз погоды на сегодня, 13 марта

13 марта на юге Украины (кроме Крыма) пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, утром местами возможен туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С, в Крыму местами +20…+23 °С.

Стоит ли украинцам ожидать снега в марте

Март – переходный месяц. В этот период синоптические процессы, а значит и погода в Украине, могут меняться очень динамично. Синоптик "Украинского гидрометеорологического центра" Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что в настоящее время синоптическая ситуация в Украине как раз меняется, а погоду определяет поле пониженного атмосферного давления.

Увеличение облачности, наблюдаемое во многих областях, обуславливают атмосферные фронты: с запада, с юго-запада. Кроме того, до конца текущей рабочей недели будет сохраняться достаточно высокий температурный фон — учитывая, что погода "формирует" теплый и влажный воздух с юго-запада.

Между тем с субботы, 15 марта, ожидается ощутимое понижение температуры воздуха.

В воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей. Несколько теплее может быть на юге и востоке страны.

Синоптик также объяснила, почему в некоторых регионах в ближайшее время могут местами фиксировать порывы ветра. Это связано, по ее словам, с прохождением атмосферных фронтов, во время которого "ветер немного усиливается".

"Но опять же, без каких-то таких опасных скоростей... Без отдельных предупреждений, очень локально... Весна, март... Когда идет вот эта перестройка синоптических процессов — с зимних на весенние (на теплый период), то это всегда сопровождается усилением ветра. Поэтому пока без каких-либо критических моментов", — объяснила Птуха.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. В частности, в Украину идут дожди, похолодание и штормовой ветер. Как изменится погода уже в выходные — читайте в новости.

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