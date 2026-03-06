Какой будет погода в Украине в ближайшие дни / © УНИАН

Реклама

В эти выходные в Украине установится стабильная погода с большим количеством солнца и постепенным дневным потеплением. Несмотря на ночные заморозки, мартовский воздух прогреется до вполне комфортных показателей, хотя в отдельных регионах синоптики предупреждают о туманах и рисках весенних подтоплений

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине в ближайшие дни

По словам синоптика Наталки Диденко на эти выходные выходные, 7-8 марта, антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду, а ветер наконец-то утихнет. Несмотря на холодные ночи, днем будет приятное тепло.

Реклама

По прогнозу Диденко, в субботу ожидается от +5 до +9 градусов тепла: на востоке до +5, на западе до +12. В воскресенье потеплеет до +11 градусов тепла, а в западных и южных областях — до +13 градусов тепла.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в эти выходные 7-8 марта в Украине будет сухая и ясная погода с температурой на 2-5 градусов выше нормы.

По словам метеоролога самые высокие показатели ожидаются на западе, где днем воздух прогреется до +13 градусов. В центре и на севере дневная температура будет колебаться в пределах от +3 до +10 градусов тепла, а на юге и в Крыму достигнет +12 градусов тепла.

Самыми холодными останутся восточные регионы: несмотря на ночные морозы до -6 градусов мороза днем там будет солнечно, а столбики термометра поднимутся до +9 градусов тепла. В ночные и утренние часы в большинстве областей возможны туманы при слабом ветре.

Реклама

Карта циклона / Фото: Игорь Кибальчич

Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре 7 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем от +3 до +8 градусов тепла. В западных областях ожидается от +7 до +12 градусов тепла, на Закарпатье — до +15 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 7 марта фото / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о подтоплении домов в нескольких областях

По данным метеорологов, из-за весеннего половодья на реках бассейна Южного Буга (в частности Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Великая Высь) в Винницкой, Черкасской и Одесской областях уровень воды поднимется на 0,1-0,3 метра. Ожидается выход воды на пойму. В указанных регионах объявили І уровень опасности, желтый.

Реклама

На реках Кодыма, Мертвовод (Николаевская область), Ингул (Кропивницкий) и Тилигул (Одесская область) вода будет удерживаться на пойме, что приведет к частичному подтоплению жилых домов на прирусловых улицах.

В течение 7-9 марта на реках суббассейна Припяти вода поднимется еще на 0,2-0,7 метров. Это повлечет затопление пойм и может подтопить приусадебные участки в приречных селах Волынской и Ривненской областей. В этих регионах объявили первый, желтый уровень опасности. В то же время будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 6-9 марта в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 7 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

По области ночью на дорогах местами будет сохраняться гололедица. Температура на Киевщине ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, днем от +3 до +8 градусов тепла.

Реклама

По данным портала Sinoptik, утром в столице 7 марта распогодится, предрассветные облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +1 градуса тепла ночью до +10 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 7 марта

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 7 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью от будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла, днем от +5 до +10 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Реклама

В Одессе столбики термометра будут показывать от -1 градуса мороза ночью до +7 градусов тепла днем.

На побережье Одесской области в субботу ожидается северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Осадков не предвидится, море будет спокойным, а его уровень будет оставаться в пределах нормы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, днем прогреется до +10 градусов выше нуля. Температура морской воды составит от +3 до +4 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 7 марта ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. По области ночью синоптики прогнозируют от -1 до -6 градусов мороза. На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Днем столбики термометра будут показывать от +1 до +6 градусов тепла. В Харькове ночью будет от -1 до -3 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до +5 градусов тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Реклама

В воскресенье 8 марта в Харьковской области будет солнечная погода, также без осадков. Ветер немного утихнет до 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла, а днем станет теплее — ожидается до +8 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области 7 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Температура по области будет составлять:

ночью от 0 до -5 градусов мороза;

днем от +2 до +7 градусов тепла.

В Днепре 7 марта столбики термометра будут показывать:

Реклама

ночью от -2 до -4 градусов мороза;

днем от +3 до +5 градусов тепла.

Погода во Львове

В эти выходные на Львовщине ожидается спокойная погода без существенных осадков с постепенным потеплением.

В субботу, 7 марта, по всей области и во Львове метеорологи прогнозируют переменную облачность. Ночь будет оставаться прохладной: в регионе ожидается от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла, а непосредственно в городе — около -4 градусов ниже нуля. Однако днем воздух прогреется до комфортных ++15 градусов тепла.

Во Львове днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла. Ветер будет слабым, южного направления, 3-8 м/с.

В то же время синоптики предупреждают о желтом уровне опасности: ночью и утром 7 марта ожидается туман с видимостью 200-500 м. На отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Реклама

Предупреждение о метеорологических явлениях на Львовщине 7 марта / © Укргидрометцентр

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.