Украину накроют сильные заморозки и снегопады: синоптики рассказали, в каких регионах будет холоднее всего

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине / © Pixabay.com/Pexels

В ближайшие дни в Украину придет резкое похолодание с арктическими воздушными массами, которое принесет ночные заморозки и мокрый снег в большинство регионов. Синоптики предупреждают о снижении температуры, что может навредить будущему урожаю.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждает, что в Украину возвращается зимняя погода с арктическими воздушными массами и ночными заморозками. По прогнозу Натальи Голени, на этой неделе страну накроет холодная воздушная масса с арктическим воздухом. Уже в ближайшие ночи в северных регионах ожидаются заморозки, а Карпаты и восточные области может засыпать мокрым снегом.

Самым холодным периодом станет 23-25 апреля — из-за циклона со стороны Азовского моря усилится ветер, а осадки в виде снега вероятны даже днем при температуре до +4 градуса тепла.

В Гидрометцентре также отмечают, что на востоке страны, в частности в районе Краматорска, может образоваться снежный покров до 10 см. Специалисты отмечают, что подобные аномалии случались и раньше, хотя в последнее время наблюдаются редко.

«Но это только на завтра, на день, на вечер, по востоку страны. Там такая зона есть в районе Краматорска. Но это только одна схема дала. Может будет, а может нет», — сказала Голеня.

Между тем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 21-22 апреля антициклон «Uli» пролонгирует преимущественно солнечную и сухую погоду. Он отметил, что поступление арктического воздуха сохраняется. Ближайшей ночью будут заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что в ближайшие сутки большинство регионов Украины накроют дожди из-за циклона, движущегося из Карпат к Азовскому морю, и только на севере будет сухо. В среду осадков не ожидается благодаря зоне повышенного давления с запада, однако сохранится прохлада.

Уже в четверг и пятницу погода снова испортится: атмосферные фронты с севера принесут ветер, дожди и очередную волну похолодания.

Какой будет погода в Украине 21 апреля

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, 21 апреля, из-за влияния циклона в большинстве областей Украины ожидается влажная и холодная погода — дожди.

На севере Левобережья местами будут значительные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от +2 до +8 градусов, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -3 градуса, дневная температура составит от +9 до +15 градусов тепла.

В центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 21 апреля облачную погоду с кратковременными прояснениями.

Ночью кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке страны умеренные, местами пройдут значительные дожди. Ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с, в южных областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег, температура в течение суток в регионе будет колебаться от +3 мороза до +2 градусов тепла.

Погода в Украине 21 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности 21 апреля

Синоптики предупреждают о низкой температуре: ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. В этих регионах объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о заморозках 21 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях.

«20-23 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне ниже Розлёта, её притоке р. Сейм с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 1-5 см с удержанием затопления поймы Десны возле Новгород-Северского и нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области», — говорится в сообщении.

В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасности 21 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 21 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Ночью по области температура воздуха составит от 0 до -3 градусов мороза, днем — от +7 до +12 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов тепла, днем — от +8 до +10 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждаюто резком похолодании: ночью 21 и 22 апреля по области ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов мороза (II уровень опасности, оранжевый). В столице в этот же период ожидаются заморозки на почве до -3 (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут быть критическими для садоводства и повредить раннецветущие плодовые деревья.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

По данным синоптиков на Львовщине ночью 21 апреля пройдут дожди с мокрым снегом. Днем 23 апреля прогнозируется небольшой дождь, а остальное время — без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, умеренный, в конце рабочей недели (четверг и пятница) произойдет усиление до порывов.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться: ночью будет преобладать заморозки, днем ожидается от +7 до +15 градусов тепла.

В то же время синоптики отмечают, что погоду в регионебудет определять северная часть циклонической депрессии с центрами над Адриатическим и Черным морями и влияние высотной котловины. В частности, 21 апреля на Львовщине ночью и утром на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

На территории Львовской области и во Львове объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Ночью 21 апреля в северных районах и в горах ожидаются сильные заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Уже 22 апреля ночная температура упадет до -5 градусов ниже нуля на всей территории области.

В самом Львове в течение двух ночей, 21 и 22 апреля, синоптики прогнозируют сильные заморозки в пределах от 0 до -2 градусов.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Львовщине / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области в течение 21-24 апреля погоду будет обусловливать котловина циклона, которая принесет похолодание, осадки и порывистый северный ветер.

Температура днем существенно не изменится и будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов тепла, а ночью ожидается снижение температура до +1…+6 градусов тепла.

Во вторник, 21 апреля в Одессе и области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по региону ожидается умеренный, а местами даже значительный дождь, однако днем существенных осадков не предвидится.

21 апреля в Одессе и области будет облачно / © pexels.com

Ветер будет северным со скоростью 9-14 м/с, при этом ночью возможны отдельные порывы до 15-17 м/с. Температурные показатели в области будут колебаться от +3 до +8 градусов тепла ночью до +10 до +15 градусов тепла днем.

Непосредственно в Одессе ночная температура составит до +8 градусов тепла, а дневная прогреется до +13. Водителям стоит быть внимательными, поскольку во время ночного и утреннего дождя видимость на автодорогах области ухудшится до 1-2 км.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 21 апреля ожидается облачная погода. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +1 до +6 градусов тепла;

днем от +7 до +12 градусов тепла.

По городу Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью +2.+4 градуса выше нуля;

днем +8.+10 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают о значительных дождях, из-за которых в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

«21 апреля ночью и утром в г. Днепр и местами по Днепропетровской области ожидается значительный дождь (15-29 мм)», — говорится в сообщении.

Предупреждение о сильных дождях на Днепропетровщине 21 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

По прогнозу синоптиков, 21 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями и существенное похолодание. В южных районах области пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, тогда как на севере и в самом Харькове существенных осадков не предвидится.

Ночью по всей территории региона ударят сильные заморозки в воздухе до -3 градусов мороза, что соответствует второму уровню опасности (оранжевому). Дневная температура в области будет колебаться в пределах +5…+10 градусов тепла, а в областном центре воздух прогреется до +9 градусов выше нуля. Северный ветер со скоростью 7-12 м/с будет только усиливать ощущение холода.

Предупреждение о заморозках на Харьковщине 21 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Черкассах

В течение 21-22 апреля Черкасская область будет находиться под влиянием арктического воздуха, который принесет гребень антициклона из района Исландии, сообщают в областном гидрометцентре. В первой половине ночи 21 апреля еще возможны небольшие кратковременные дожди, обусловленные фронтальной системой со стороны Румынии, однако впоследствии усиление антициклона обусловит малооблачную и сухую погоду.

Из-за отсутствия облаков в ночное и утреннее время будет происходить интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха. В связи с этим по городу Черкассы и области на 21 апреля объявлен второй уровень опасности: ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов. Дневная температура будет оставаться достаточно сдержанной и не превысит +12 градусов тепла.

Синоптики предупреждают о заморозках в Черкасской области / © Укргидрометцентр

