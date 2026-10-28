Украину накроют снег и арктическое похолодание: синоптики назвали точные даты и предупредили об опасности (карта)

Синоптики прогнозируют заметное похолодание в Украине / © УНИАН

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В ближайшие дни в Украине сохранится влажная осенняя погода с дождями, туманами и сильным ветром. Однако уже с 1 ноября синоптики прогнозируют заметное похолодание, после которого в стране начнут появляться первые признаки зимы.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине в ближайшее время

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что с началом ноября температура воздуха снизится до +5…+9 градусов тепла.

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По прогнозу Диденко, 29 октября на юге, востоке и местами в центре Украины ожидается +15…+20. На севере и в большинстве центральных областей будет +11…+14, а на западе и в Винницкой области значительно похолодает — до +8…+10.

«Завтра дожди пройдут местами в западных областях Украины, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах, в Одесской области и местами в Черкасской области. На остальной территории Украины осадков не ожидается, а в восточных областях даже можно будет насладиться солнцем!» — отмечает синоптик.

В то же время Диденко предупреждает: на юге Украины, на востоке и в большинстве центральных областей ожидаются штормовые порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

В Киеве завтра значительных осадков не ожидается, а дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12 градусов тепла.

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По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, октябрьская теплота вскоре сменится двумя волнами похолодания, которые вернут осень к климатической норме. До конца месяца в регионе будет сохраняться облачная погода с небольшими дождями, температура составит +5…+10 градусов тепла ночью и +10…+15 градусов тепла днём.

Первое заметное понижение температуры ожидается в воскресенье, 1 ноября, из-за черноморского циклона. Северный ветер усилит ощущение прохлады, а столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов тепла ночью и +9…+11 днём.

Метеорологическая карта

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщает, что в течение ближайших трёх суток в Украине ночью будет +3…+11 градусов тепла, а днём — +7…+14. В Закарпатье и на юге температура воздуха достигнет +17 градусов тепла.

Из-за влияния циклона над Черным морем в большинстве регионов будет облачно, местами пройдут дожди. С 31 октября в Украину начнет поступать более холодный воздух.

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«Могут быть и туманы, перенасыщенный влагой воздух, такая классическая осенняя сырая погода с тенденцией к некоторому понижению температуры воздуха», — подчеркнула Птуха.

По словам синоптика, с 1 ноября в Украине начнётся похолодание. Преобладать будет облачная погода с холодным северо-западным ветром, а в западных областях, в Житомирской, Киевской и Одесской областях пройдут небольшие дожди. Ночью температура снизится до +1…+6 (на юге до +10), днем составит +5…+10, а на юге и юго-востоке — до +14. В Карпатах ожидается от -2 до +3 с мокрым снегом.

В Киеве после сухой погоды 29–30 октября уже 31 октября и 1 ноября пройдут дожди, а северный ветер усилится. Температура в столице составит +4…+8 ночью и около +10 днём.

Синоптик отмечает, что в первой декаде ноября в некоторых западных областях дожди могут переходить в снег.

Погода в Украине 29 октября

По данным Украинского гидрометцентра, 29 октября погоду в Украине будет определять черноморский циклон, который принесет новые дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 7–12 м/с, на востоке и юго-востоке возможны порывы до 15–20 м/с.

Преобладает облачная погода с прояснениями. В южных, большинстве центральных и северных областях пройдут умеренные дожди, а ночью на юге местами — значительные. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +2…+8 (на юге до +13), днем ожидается +7…+12, а в Закарпатье, на юге и востоке воздух прогреется до +12…+17.

Погода в Украине 29 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что ночью и утром 29 октября в западных областях будет туман, видимость составит 200–500 метров. В связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о густом тумане в западных областях Украины 29 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 29 октября будет облачно с прояснениями, также ожидаются дожди. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов тепла, днём будет около +10 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 29 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ночью и в первой половине дня будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 метров.

В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о густом тумане во Львовской области / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается до +9…+14 градусов тепла.

Во Львове температура ночью составит +4…+6 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 октября будет облачно с прояснениями. Также возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днём от +14 до +16 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 29 октября ожидается переменная облачность и без значительных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7–12 м/с, днём местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 29 октября будет облачно. Также синоптики прогнозируют умеренные дожди. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов тепла. На автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре.

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