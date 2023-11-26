Украину накроют снегопады и штормовой ветер: какие регионы окажутся в эпицентре

В течение воскресенья-понедельника, 26-27 ноября, на большей территории Украины ожидаются сложные погодные условия — метели, снежные сугробы, вероятное обледенение и штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что в Украину пришел активный южный циклон. Неблагоприятная погода не коснется только западной части. Возможен небольшой снег и порывистый ветер.

"В ближайший вечер, ночь и завтра утром 27 ноября в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20, местами 25-27 метров в секунду, метели, снежные заносы. В переходной зоне более холодного и теплого воздуха — от тепла, Херсона, Кропивницкого, Полтавы в Сумы — снег смешается с мокрым снегом. Ледяной дождь, еще и плюс налипание мокрого снега, гололед. В этих областях с дождем будет штормовой ветер", — предупредила Диденко.

В воскресенье в большинстве областей Украины — где-то около нуля, однако в Запорожье, Донбассе, Луганской области, в Крыму — +10+14 градусов. В понедельник температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, а на остальной территории в ближайшую ночь -2-7 градусов, завтра днем 0-3 градуса мороза.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптика, во второй половине дня 26 ноября, вечером и в ближайшую ночь ожидается снег, возможно, сильный снег, метель и очень сильный ветер. Порывы северо-западного ветра в столице будут достигать 15-20, местами 25 метров в секунду.

Ослабление и прекращение осадков – во второй половине дня понедельника. Ослабление ветра – во вторник.

Напомним, в Карпатах ударил 16-градусный мороз.

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