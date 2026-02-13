Украину накроют сразу два циклона: как изменится погода в ближайшие дни

В Украине прогнозируется серьезное похолодание / © pexels.com

Сочетание арктического холода и теплого тропического воздуха принесет значительные осадки в Украину, морозы до -14 ° и скользкие автодороги.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«В ближайшие дни два южных вихря, заряженные энергией и средиземноморской влагой выскочат на нас… изрядно ухудшат погоду», — отметил он.

ПЕРВЫЙ ЦИКЛОН

Днем 15 и 16 февраля существенно ухудшится погода: сильный дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха –3+2°. В ночь на понедельник -5-10°.

«Поэтому понедельник и вторник холодные, скандинавский антициклон усилит морозы и ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14° мороза, днем -2-7°. Осадки не прогнозируются», — уточнил синоптик.

ВТОРОЙ ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН

18 февраля принесет снег на фоне слабых морозов. Снова образование снежного покрова, гололедица.

Ранее синоптикиня сообщила, что в Украине уже на следующей неделе может прийти очередное похолодание — все произойдет по привычному для этой зимы сценарию, когда снижение температуры будет непродолжительным.