Украину накроют сразу два циклона: как изменится погода в ближайшие дни
Синоптик предупреждает украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов ожидается 16 и 17 февраля.
Сочетание арктического холода и теплого тропического воздуха принесет значительные осадки в Украину, морозы до -14 ° и скользкие автодороги.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
«В ближайшие дни два южных вихря, заряженные энергией и средиземноморской влагой выскочат на нас… изрядно ухудшат погоду», — отметил он.
ПЕРВЫЙ ЦИКЛОН
Днем 15 и 16 февраля существенно ухудшится погода: сильный дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха –3+2°. В ночь на понедельник -5-10°.
«Поэтому понедельник и вторник холодные, скандинавский антициклон усилит морозы и ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14° мороза, днем -2-7°. Осадки не прогнозируются», — уточнил синоптик.
ВТОРОЙ ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН
18 февраля принесет снег на фоне слабых морозов. Снова образование снежного покрова, гололедица.
Ранее синоптикиня сообщила, что в Украине уже на следующей неделе может прийти очередное похолодание — все произойдет по привычному для этой зимы сценарию, когда снижение температуры будет непродолжительным.